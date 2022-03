Loosdrechts buurtcentrum gaat 25 Oekraïense vluchtelingen opvangen

Het Loosdrechtse buurtcentrum Drieluik wordt klaargemaakt voor de opvang van 25 Oekraïense vluchtelingen. Dat meldt de gemeente Wijdemeren. Het wordt de eerste plek in de gemeente waar vluchtelingen worden opgevangen. Wijdemeren is nog in gesprek met andere locaties, de gemeente wil nog zeker 25 extra vluchtelingen gaan opvangen.

Met de opvangplekken draagt de gemeente Wijdemeren haar eerste steentje bij aan de opgave van de regio om op korte termijn zo'n duizend vluchtelingen op te vangen.

Burgemeester Crys Larson noemt dat 'een mooi begin', maar wijst erop dat er vanuit de samenleving al veel meer opvang op gang is gekomen. "Inmiddels zijn er ruim 30 vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis of in vakantiewoningen, die door eigenaren beschikbaar zijn gesteld. Het is goed te zien dat er zoveel mensen willen helpen", vertelt ze.

Sporthallen klaar voor crisisopvang

Indien nodig staat Wijdemeren klaar voor meer opvang. Als de vluchtelingenstroom zo groot wordt en er zijn te weinig opvangplekken, dan houdt de gemeente de mogelijkheid open om sporthallen klaar te maken voor crisisopvang.

"Hopelijk komt het zover niet en kunnen we mensen meteen opvang bieden voor langere tijd. Daar ligt nu de focus want dat geeft stabiliteit. Kinderen moeten naar school kunnen en vriendjes maken. Ook de ouders hebben een rustige basis nodig. Steeds verhuizen geeft teveel stress."

Meer locaties

Wijdemeren zoekt ondertussen door naar meer opvangplekken. De gemeente heeft een apart team opgezet om de vluchtelingenopvang te coördineren. Naast opvanglocaties zelf, regelt het team dat er panden worden verbouwd of klaargemaakt, worden er meubels geregeld en worden vluchtelingen geholpen met inschrijven.

De gemeente roept bewoners die zelf vluchtelingen hebben opgevangen zich te melden. De vluchtelingen worden dan door de gemeente geholpen met hun inschrijving, maar ook met zorg, onderwijs en werk. "Het inschrijven is ook van belang voor de veiligheid van de vluchtelingen. We willen weten of het goed met ze gaat en niet dat ze mogelijk in verkeerde handen vallen. Hun veiligheid is onze eerste zorg", aldus burgemeester Larson.