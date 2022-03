Sponsorloop van Poelenburgse scholen voor Oekraïne: "Iedereen draagt steentje bij"

Bij de leerlingen van de Paus Joannesschool en de Tamarinde in het Zaanse Poelenburg gaat het deze dagen vaak over de oorlog in Oekraïne. De leerlingenraad wilde wat doen en zo ontstond het idee om een sponsorloop te houden. Inmiddels is er al meer dan duizend euro opgehaald.

Poelenburgse scholen houden sponsorloop voor Oekraïne - NH Nieuws

Na het startsein staat meester Rowdy de Visser (groep acht) van de Paus Joannesschool te glunderen. "Dit is de reden dat ik leraar ben. Dit soort dingen is toch fantastisch?" "We praten over wat er gebeurt en daar kwam uit dat we een sponsorloop wilden doen", zegt Helin. "Bijvoorbeeld voor eten, drinken en medicijnen." Hailey-Jay vult aan: "We willen als school de mensen helpen, want ze hebben daar vaak dingen achtergelaten. Het geld is voor allerlei dingen die ze nodig hebben." Tekst loopt door onder de video

Een deel van de leerlingenraad van de Paus Joannesschool - Rowdy de Visser

De Visser weet dat Poelenburg niet de rijkste wijk is van Zaandam. Toch is er een enorme saamhorigheid merkt hij. "Wat ik zo mooi vind aan deze wijk is dat iedereen zijn steentje bijdraagt, groot of klein. Dat vind ik zo mooi om te zien." De leerlingen hebben ondertussen al ruim duizend euro opgehaald. Doneren kan via deze link.