Jayden (9) maakt armbandjes om geld in te zamelen voor Oekraïne

Zijn eerste streefdoel was 70 euro inzamelen, maar dat bedrag ging al snel keer tien. En zo heeft de 9-jarige Jayden uit Lambertschaag er sinds vrijdag een dagtaak aan: armbandjes maken voor Oekraïne om geld in te zamelen voor Giro555. "Jayden is autistisch en heel begaan met mens en dier, deze bijdrage kunnen leveren doet hem heel goed", vertelt zijn moeder.

De wekker is nog niet gegaan of moeder Mariëlle Daalder treft haar zoon Jayden aan de keukentafel aan. Vrijdagochtend is hij begonnen met armbandjes maken, nadat hij op het Jeugdjournaal gezien heeft dat kinderen in actie komen voor Oekraïne. "Donderdagavond kwam hij al thuis met de boodschap 'ik wil ook iets doen' en opperde allerlei ideeën. Toen ik vrijdag wakker werd, zat hij al voor de wekker beneden geel-blauwe armbandjes te maken". Loombandjes Inmiddels staat de teller op ruim 800 euro. En ligt er een bestellijst van nog zo'n zestig armbandjes die er gemaakt moeten worden. "Het loopt een beetje uit de hand", zegt zijn moeder met een lach. "Hij had ze 's morgens gemaakt en toen ging hij 's middags met oma langs de buren. We hadden het tegen familie en vrienden gezegd. Toen hadden we al tekort aan loombandjes (speciale elastiekjes red.) die hebben we via Marktplaats al gescoord en nog meer besteld die nog binnenkomen." Versterking Veel mensen willen direct wat armbandjes kopen. "De mensen geven ook best veel. Hij zegt ook steeds: 'wat je er zelf voor wilt geven, het is voor Oekraïne'." Ook oma en moeder helpen mee. "Tot zere vingers aan toe!" BSO Catootje uit Abbekerk, waar Jaydens zusje zit, kreeg lucht van de actie. De hele BSO helpt vanmiddag dan ook mee met armbandjes te maken. "Ze benaderden mij gisteren en alle kinderen gaan helpen. Dan heeft hij weer een nieuwe collectie om te verkopen." De oorlog maakt veel indruk op Jayden. "Hij vraagt 's ochtends steeds wat er gebeurd is in Oekraïne. Het houdt hem behoorlijk bezig. Hij vindt het echt ook heel erg en hij is van zichzelf erg begaan met mens en dier."

Quote "Jayden is autistisch en heel begaan met mens en dier. De oorlog houdt hem behoorlijk bezig" Mariëlle Daalder, moeder Jayden (9)

Mariëlle ziet haar zoon opbloeien door de actie. "Door zijn autisme raakt hij snel overprikkeld en kwam hij op een gegeven moment helemaal thuis te zitten van school. Het heeft heel lang geduurd voordat we een goeie plek voor hem konden vinden." Sinds mei vorig jaar zit hij op de zorgboerderij de Talentenhoeve in Hoogwoud. "Zijn zelfvertrouwen was helemaal weg. En om dan nu te zien dat hij zo begaan is en zelf een initatief ontplooid, vind ik heel stoer van hem." Hoeveel Jayden uiteindelijk wil inzamelen? Mariëlle: "Het eerste streefdoel was 70 euro en ik zei nog 'Ik weet niet of je dat er wel voor krijgt'. Toen werd het nieuwe doel 500 euro en dat was ook zo bereikt. Dus nu wil hij het aankijken en vooral 'zoveel mogelijk geld inzamelen'."

Mariëlle Daalder