Syrische vluchtelingen helpen gevluchte Oekraïners: "Dit geeft goede energie"

Zes jaar gelden vluchtte Shata Tamim naar Nederland voor de oorlog in Syrië. Nu staat ze kleren uit te delen aan Oekraïners die hals over kop zijn gevlucht voor de Russische invasie van hun land. "We zaten in dezelfde situatie zes jaar geleden", zegt Shata. "Nu kunnen wij hen helpen en dat geeft hele goede energie."

Shata herinnert zich nog goed toen zij voor het eerst in Nederland was en uit de bus stapte bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. "Mensen kwamen naar ons toe met kleren en koekjes en zeiden 'welkom'. En dat willen we nu ook weer terugdoen."

De afgelopen dagen hebben Zaankanters heel veel kleren, speelgoed en toiletartikelen naar de oude Miss Etam in het Rozenhof in Zaandam gebracht. De opslag is tot de nok toe gevuld en in de winkel staan de rekken vol. Vluchtelingen uit Oekraïne slaan daar hun slag en zijn de organisatie erg dankbaar.

'Vieze kleren met gaten'

"Het is heel goed dat mensen kleren geven", zegt Julia Morazova. Ze is een week geleden in Nederland aangekomen en verblijft bij vrienden. "Oekraïners hebben kleren nodig. Sommigen hebben vieze kleren met gaten, want toen mensen hierheen vluchtten hadden ze geen idee wat er zou gebeuren."

Haar dochter Anastasia zou dit jaar eindexamen doen en weet niet of ze dat nu nog kan doen. De twee besloten Oekraïne te verlaten, maar konden de ouders van Julia niet mee nemen omdat haar vader een slechte rug heeft. Nu hebben ze dagelijks contact om te vragen hoe het met ze gaat.

Voorjaarskleding

Ook Alina is gevlucht met man en kind. Ze volgen dagelijks het nieuws en zijn nu in de winkel om spullen uit te zoeken die hard nodig zijn. "Het meeste zijn kleren voor de lente nodig, want iedereen kwam in winterkleren omdat het in Oekraïne nog koud was. Hier is het 15 graden met zon", zegt ze. Ook is er speelgoed nodig voor haar kind, want die is binnenkort jarig.

Ondertussen blijven er Zaankanters met tassen aankomen voor de vluchtelingen. De organisatie zegt dat er vooral ondergoed en toiletartikelen nodig zijn. De vluchtelingen kunnen een keer per weken spullen komen halen. Maandag is de winkel weer open.