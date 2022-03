Jong en oud voert actie voor Oekraïne

De landelijke actiedag voor Oekraïne inspireerde basisschool De Nautilus in Amsterdam-Zuid en verschillende schippers van salonboten in Amsterdam om geld in te zamelen voor giro 555. Dat leverde vele duizenden euro's op.

Een meisje dat net acht rondjes heeft gerend, vindt de sponsorloop een belangrijke actie. "We kunnen Oekraïne het beste helpen met geld om nieuwe straten en huizen te bouwen", vertelt ze. Ze heeft nog net tijd om binnen de gegeven 20 minuten nog twee extra rondjes te lopen. Een andere leerling loopt hand in hand de laatste meters met haar vriendinnen. "Ik vind het heel zielig voor de mensen in Oekraïne."

In de vroege ochtend verzamelden schippers van verschillende salonboten bij aanlegsteiger van de Hermitage. Schipper Gerrit Bakker had ze gisteren in allerijl opgetrommeld om zich beschikbaar te stellen voor zijn actie. Voor 15 euro kunnen passagiers een uur lang door de grachten varen, de opbrengst gaat direct naar giro 555. Bakker: "Je ziet de ellende op tv en dan denk je: wat kan ik doen? Nou ik kan iets doen waar ik goed in ben en dat is varen, dus ik ga mijn kennissenkring aanboren." Collega-schipper Ingrid Bense meldde zich direct. "Wij wonen hier in Amsterdam in vrijheid. Dat gun ik de mensen in Oekraïne ook."

De eerste passagiers moeten zich nog melden op de rustige maandagochtend, maar Bakker heeft er alle vertrouwen in. En dat blijkt, aan het eind van de dag heeft hij met zijn actie 2400 euro opgehaald. De leerlingen van basisschool De Nautilus renden 7000 euro bij elkaar.