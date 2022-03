Bevrijdingspopfestival Obdam in teken van Oekraïne: 'Biertje minder, geld in de pot'

Bevrijdingspopfestival De Brink Obdam heet dit jaar Festival Obdam voor Oekraïne. De organisatie vond een festival zoals het normaal gesproken gehouden wordt, op dit moment ongepast. "Met Oekraïne in je achterhoofd, denk je: dit is geen bevrijdingsfestival. Daar is de ellende zo groot", zegt organisator Nico Klijn.

Op het festival zal nog steeds live muziek ten gehore worden gebracht. Klijn: "We zetten een grote bus neer en vragen mensen om iets te doneren. Neem een biertje minder en stop het in de pot."

De opbrengst van het festival gaat naar Stichting Caritas Oekraïne uit De Rijp. Deze organisatie heeft een magazijn in Hensbroek en organiseert periodiek transporten met hulpgoederen naar Oekraïne.

Aandacht voor vrijheid

Het Bevrijdingsfestival in Alkmaar is zich ook bewust van de situatie, maar maakt later een keuze over het karakter van het feest. "Vrijheid heeft hoe dan ook aandacht nodig", zegt een medewerker.

Ook het Haarlemse bevrijdingsfestival benadrukt dat ze vrijheid onder de aandacht willen brengen, omdat dat niet vanzelfsprekend is. "Helaas nu ook weer in Europa waar Poetin Oekraïne probeert te vernietigen en alle grondrechten die wij koesteren aan zijn laars lapt ", aldus organisator en oud-burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders.

Er zal daarom aandacht aan de situatie worden besteed, maar het Haarlemse festival wordt geen actiedag voor Oekraïne.