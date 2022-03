Oekraïense hockeymeiden kunnen weer even lachen tijdens oefenwedstrijd

De gezichten van de Oekraïense hockeymeiden spreken boekdelen tijdens de opkomst op het veld. Een grote glimlach doet de situatie even vergeten, slechts een week geleden vluchtte bijna het hele team naar Nederland. In Hilversum spelen ze hun eerste oefenwedstrijd in de Hilversumse clubkleuren. "Ze hebben helaas Oekraïne moeten verlaten zonder hockeyspullen", vertelt Pepijn Amse van de hockeyclub.