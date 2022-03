Op basisschool Op Avontuur in Kolhorn wordt al een paar dagen keihard gewerkt om geld in te zamelen voor Oekraïne. De teller staat inmiddels al voorbij de 400 euro. De leerlingen schudden de ene na de andere actie uit hun mouw om dat bedrag nog hoger te krijgen.

Leerlingen in Kolhorn bedenken eigen actie voor Oekraïne: "We vinden het heel erg" - NH Nieuws

Het is een drukte van belang in de school. In de keuken staat een ploeg cupcakes te bakken. Aan de andere kant van de hal worden tosti's gemaakt voor de verkoop. "We houden een inzamelingsactie voor Oekraïne omdat we het nieuws volgen", vertelt leerling Brent Dijkshoorn die de PR verzorgt voor de actie. "We vinden het erg wat daar gebeurt. En zo kunnen we ons steentje bijdragen."

Twee leerlingen trekken ondertussen een bolderkar vol flessen naar binnen: "We hebben lege flessen opgehaald", zegt de één. "Het zijn er 73", vult de ander aan. Hun juf, Chantal Holman, staat er apetrots naar te kijken. "Ze hebben het helemaal zelf bedacht. Ik heb alleen op het bord opgeschreven wat we allemaal konden doen. Ze hebben ook zelf sponsors gezocht."

Heitje

Ondertussen is een ploeg kinderen het dorp in om te kijken of er nog een 'heitje voor een karweitje' verdiend kan worden. "Wij hebben aan de deur planten verkocht", zeggen twee leerlingen. Even verderop wordt nog iets smakelijks voorbereid. "Ik maak broodjes knakworst."

Dat de oorlog indruk maakt is duidelijk. Ze weten precies waar het over gaat. "Poetin wil niet dat Oekraïne samenwerkt met Europa en de VS. En hij wil zijn land groter maken, net zoals het vroeger was", legt Brent Dijkshoorn uit, "We hebben het er eigenlijk iedere dag wel over in de klas".

Opbrengst

Aan een tafeltje wordt de voorlopige opbrengst geteld. Naast een grote stapel biljetten staat er ook een bak vol kleingeld. Er is al over de 400 euro opgehaald. Vandaag zijn de leerlingen ook nog de hele dag in de weer. Daarna kan het eindbedrag worden overgemaakt, zeggen de leerlingen: "Het geld gaat naar Giro555."