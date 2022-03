Katja Klijbroek (16) moest alles in Oekraïne achterlaten: "Ik ben zo boos"

Drie weken geleden, toen KLM liet weten te stoppen met vluchten naar Oekraïne, stuurden Katja Klijnbroeks ouders haar alvast van Kiev naar Nederland. De 16-jarige had al eens eerder alleen gevlogen, werd opgevangen door vrienden en kwam uiteindelijk bij haar opa in Tuitjenhorn terecht. Toen, een paar dagen later, de eerste bommen op Kiev vielen maakte hij haar wakker om te zeggen dat de oorlog was begonnen.

"Ja, en dan ben je eerst even sprakeloos", vertelt ze bij het huis van haar opa, buiten in de zon. "Ik was woensdag nog niets vermoedend naar bed gegaan. Om 6.00 uur loopt opa mijn kamer binnen en zegt 'Katja! De oorlog is begonnen'. En dan belt papa vanuit Kiev die zegt dat de bommen vallen. En dat ze de poezen naar opa en oma gaan brengen en naar Nederland komen."

Katja is geboren en getogen in Oekraïne. In Kiev leidde ze een fijn leven. "Ik reed paard bij een manege vlak bij waar we wonen. Ik sprak vaak af met mijn vrienden, ik ging naar school. Gewoon een heel normaal leven en dat is nu in één klap veranderd. Ik ben boos dat één man het leven van miljoenen kan verpesten. En niemand weet hoe lang dit nog door kan gaan", vertelt ze.

In Tuitjenhorn heeft ze nog niet veel te doen. Ze houdt het nieuws bij via Oekraïense Telegramgroepen. Ook heeft ze af en toe contact met haar vriendinnen en klasgenoten. "Ja, de verbinding is gelukkig nog goed. We appen vaak en soms bellen we. Ook met onze mentor hebben we ééns in de drie dagen een gesprek. Veel klasgenoten hebben Kiev kunnen verlaten, een aantal is zelfs het land uit. Maar sommige leraren zitten nog wel in Kiev."

