Arno Klijbroek uit Kiev regelt nu hulptransporten vanuit Dirkshorn

Arno Klijbroek woonde 25 jaar lang in Kiev maar moest vluchten toen de Russische granaten in de buurt van zijn huis begonnen in te slaan. Samen met zijn vrouw en dochter woont hij nu bij zijn vader in Tuitjenhorn. Met andere Nederlanders uit Oekraïne zamelt hij grote hoeveelheden levensmiddelen in om de mensen daar te kunnen ondersteunen.

In het bedrijfspand van de firma Kolken in Dirkshorn staat een kleine vrachtwagen klaar voor vertrek richting de grens van Polen en Oekraïne. Chauffeur Igor reed de rit normaal gesproken ook maar dan met tulpen. Nu zit zijn wagen vol accu's, generatoren, veldbedden, helmen en ga zo maar door.

"Vorige week donderdagnacht rond 05.00 uur zaten we ineens rechtop in bed van een aantal enorme explosies vlakbij het vliegveld. Wij wonen daar dichtbij", vertelt Arno Klijbroek die samen met het bedrijf uit Dirkshorn tulpen verhandelde in Oekraïne. "We stonden al een aantal weken op scherp maar hoopten dat het nooit zou komen. Maar toen gebeurde het toch."

Exodus

Hun 16-jarige dochter Katja is dan al hier, voor de zekerheid is ze twee weken eerder naar Nederland gestuurd. Samen met zijn vrouw Lesia stapt Klijbroek in de auto voor een lange rit richting de Hongaarse grens. Ze laten niet alleen hun huis achter. Ook zijn schoonouders, in de tachtig blijven in Oekraïne. Stevig geworteld in de Oekraïne is het voor hun geen optie om mee te gaan.

"Het was een totale exodus van een stad met 3,5 miljoen mensen. Lange files, rijen bij de banken en tankstations. Toen we langs het vliegveld reden zagen we, vermoedelijk, Russische vliegtuigen overkomen. Later kwamen we Oekraïense tanks tegen, mensen huilend langs de kant van de weg. Auto's vol met gezinnen...echt totale chaos."