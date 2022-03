Brandweerpakken Dirkshorn naar Oekraïne: "Je kunt je niet verplaatsen in wat daar gebeurt"

De brandweer van Dirkshorn heeft vandaag zakken vol bluskleding klaargemaakt voor de collega's in de door oorlogsgeweld getroffen gebieden in Oekraïne. Het gaat om pakken die ze zelf niet meer nodig hebben, maar die nog prima te gebruiken zijn. Het plan kwam tijdens een oefenavond van de vrijwilligers op tafel.

"Als je de beelden ziet, wil je allemaal wat doen", zegt zijn collega Gerard van der Werff. Hij heeft inmiddels 34 jaar ervaring als brandweerman en heeft dus genoeg ellende gezien. "Ze staan daar onder gigantisch hoge druk hun werk te doen. Er is al hoge druk om een brand te bestrijden, maar daar komt nog een extra dimensie van oorlog om je heen bij. Je kunt je niet verplaatsen in wat daar gebeurt."

"Er is vanuit Brandweer Nederland al gevraagd om een inventarisatie van spullen", vertelt Dennis Roos van de brandweer in Dirkshorn. "Maar we hebben dit lokaal bedacht. Een aantal van onze vrijwilligers hebben Oekraïners over de vloer als werknemer. Dus toen het tijdens een oefenavond ter sprake kwam, zijn we aan de slag gegaan."

"Mijn gedachte is: Het is een klein gebaar met een grote betekenis"

De kleding die nu naar de Oekraïne gaat, lag als reserve op de plank, maar is niet meer nodig. "Ik hoop dat het bij posten terecht komt die het goed kunnen gebruiken. In een oorlog raken een hoop spullen verloren. Het is dan fijn om reservemateriaal te hebben", legt Van der Werff uit.

"We brengen de spullen nu naar een punt in het dorp. Daar gaat het op een busje richting Oekraïne, zij gaan de grens over. Zo komen de spullen hopelijk goed op de plek van bestemming aan", zegt Dennis Roos. "Het is bijzonder dat ons materialen daar straks gebruikt kunnen worden. Mijn gedachte is: 'Het is een klein gebaar met een grote betekenis'."