Suzanne maakt haar huis klaar voor Oekraïense vluchtelingen: "Ik zie het als mijn plicht"

Suzanne laat een kamer zien waar ze mensen kan opvangen. "Het is nog niet helemaal af. Ik ben bezig met het klaarmaken van de kamer", zegt ze. Ze wil bijvoorbeeld de gordijnen nog recht hangen.

Suzanne heeft zich aangemeld bij Room for Ukraine en Takecarebnb. Beide platformen matchen vluchtelingen aan iemand die zijn of haar huis openstelt. Ook plaatste ze een oproep op social media. Of er ook echt iemand komt, weet ze nog niet. "Mocht het nodig zijn dan hebben ze in elk geval een plekje."

'Mijn plicht'

Zelf is Suzanne een alleenstaande moeder die woont met haar zoontje van acht. "Ik vind het een fijn idee om, vooral moeder met kind bijvoorbeeld de hulp te bieden die ze nodig hebben", vertelt Suzanne. "Ik zie het bijna als mijn plicht. Als er hier oorlog uitbreekt, dan zou ik ook graag willen dat iemand mij op zou vangen."