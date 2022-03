Amsterdam NL V Bidden in Amsterdamse Noorderkerk voor Oekraïne: "Een antwoord op terreur en oorlog"

In de Noorderkerk is gisteravond stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Samen met gelovigen van de Russisch-Orthodoxe kerk werd gebeden voor vrede. Ook in de Westerkerk was een speciale gebedsdienst.

"Samen delen wij het verlangen om vrede." De gebedsbijeenkomst in de Noorderkerk wordt geleid door buurtdominee Dick Wolters. "Samen met de kerken en christenen wereldwijd hebben we vandaag gekozen als een dag van gebed om vrede. En het is mooi om wereldwijd met alle christenen samen verenigd te zijn in gebed. Om zo een antwoord te geven op terreur en oorlog. Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Bij de dienst waren ook gelovigen van de Russisch-Orthodoxe parochie Heilige Nicolaas aanwezig. Victor Lagodin is daar lid van de parochieraad. Zelf is hij van Russische afkomst. "We hebben de gelegenheid om in de Noorderkerk bijeen te komen en te bidden voor de vluchtelingen. En om te gedenken dat zoveel mensen in de ellende terecht zijn gekomen. Het is een ramp wat daar gebeurt, een tragedie voor de mensen. En samen kunnen we bidden."