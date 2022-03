Haarlemse kerken luiden klokken voor Oekraïne

In een kerkgebouw in de Amsterdamsebuurt staat vanavond daarnaast het gebed voor Aswoensdag in het teken van de situatie in Oekraïne. Er zal gebeden en gevast worden voor de slachtoffers, vluchtelingen en inwoners van de oorlog. De dienst om 20.00 uur aan de Amsterdamstraat 59 en is ook online te volgen.

"We willen specifiek bidden voor mensen die op de vlucht zijn, de mensen die in schuilkelders verblijven, voor de soldaten en andere strijders, voor de hulpverleners en voor vele anderen", schrijft Geloven in de stad. "Ook bidden we voor alle hulporganisaties, waar dan ook, die actief zijn om mensen op te vangen of van hulp te voorzien."

Het luiden van de kerkklokken is niet de eerste kerkelijke actie voor Oekraïne in Haarlem. Sinds vorige week klinkt al elk uur vanaf de Bavo-toren een gedeelte van het volkslied van Oekraïne. Ook is de toren 's avonds aangelicht in het blauw en geel.