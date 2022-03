📝 Overzicht: acties in regio Haarlem voor Oekraïne, van inzameling tot opvang voor kinderen

In de regio Haarlem zijn verschillende initiatieven opgezet om mensen uit Oekraïne, op wat voor manier dan ook, te helpen. Er zijn onder meer inzamelingsacties om spullen naar grensgebieden te brengen, er wordt geld ingezameld en er wordt vast gekeken naar opvang voor kinderen die naar Nederland vluchten. In dit artikel zie je het overzicht.

⚠️ OPROEP Dit artikel wordt de komende tijd regelmatig geüpdatet met nieuwe acties in de regio Haarlem (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort). Zelf iets opgezet? Stuur dan een mail naar [email protected].

Patronaat Het Patronaat heeft een geldinzamelingsactie opgezet onder de noemer 'Patronaat steunt Oekraïne'. "Doneer met ons", roepen ze op. "Afgelopen weekend vervielen bijna alle laatste coronamaatregelen. Dit feestelijke weekend werd echter overschaduwd door de gewelddadige invasie van Rusland in Oekraïne, en houdt ons net als zoveel anderen sindsdien in de greep." Ze vragen aandacht voor stichting Nova Ukraine, een Oekraïense stichting die zich inzet voor culturele en educatieve ontwikkeling van het land en Oekraïners wereldwijd. "Op dit moment zetten zij zich in voor humanitaire hulp in het land. Wij zijn solidair met de Oekraïners en daarom willen we met ons bereik aandacht vragen voor deze stichting."

ℹ️ Donaties kunnen worden gedaan via deze link in de Facebook-oproep van Patronaat.

Opvang en scholing kinderen Maarten Buijsman uit Haarlem wil opvang en scholing voor Oekraïense kinderen die vluchten naar Nederland. Zijn vrouw is Oekraïens en daarom wil hij iets doen. "Met drie vrienden hebben we vanmorgen een brainstorm gehouden hoe we dit kunnen organiseren. We bellen met het coa, nemen contact op met de gemeente en welzijnsorganisatie Haarlem Effect en benaderen sociaalwerkers. We willen dat het meteen goed opgezet wordt en dat er een website komt." Daarnaast zijn ze in overleg met de gemeente waar vluchtelingen eventueel kunnen worden opgevangen. Zo zijn er via de website mapahelp.me al diverse vrijwilligers die hun huis tijdelijk openstellen.

ℹ️ Ideeën en tips kunnen worden gedeeld met Maarten door te mailen naar [email protected]

Spullen inzamelen Ook zijn er meerdere inzamelingsacties voor spullen in de regio gestart. Zo ook door de Zandvoortse Alicja Adamska uit Polen. "Ik ben zaterdagochtend begonnen, want ik moest wat doen. Ik heb veel connecties in Polen dus had een oproep op Facebook geplaatst voor spullen en de eerste lading is al aangekomen. Vanuit daar wordt het door mensen die ik ken naar de grens met Oekraïne gebracht. Inmiddels gaan ook huisartsen en tandartsen kijken wat ze kunnen doneren." Omdat het logistiek gezien voor haar niet haalbaar is om de actie voort te zetten, vroeg ze hulp aan stichting Schenk een glimlach. Zij halen in meerdere steden in Nederland spullen op die worden ingezameld en zorgen voor de juiste papieren en vergunningen zodat het op de juiste plek aankomt.

ℹ️ Spullen kunnen worden afgeleverd bij Alicja in de Van Speijkstraat 148 in Zandvoort.

Actie tijdelijk stopgezet De Haarlemse Anna Roelofs-Ivanchenko startte dit weekend ook een inzamelingsactie. Omdat er zo veel gedoneerd werd, is de actie tijdelijk stopgezet. Vanaf morgen kunnen er op een nieuwe locatie in het centrum van Haarlem weer spullen gebracht worden.

ℹ️ Iedereen die spullen wil doneren kan dat vanaf morgen doen op de nieuwe locatie aan de Grote Markt 15. Dit kan in ieder geval tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 11.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Gemeente start projectgroep

De gemeente Haarlem gaat een speciale projectgroep opstarten om de acties te ondersteunen, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws/Haarlem105. Zo wordt er gekeken of de Haarlemse acties bij landelijke acties aangesloten kunnen. Deze projectgroep gaat ook kijken naar waar de vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Gisteren kwam burgemeester Jos Wienen al een kijkje nemen bij de inzamelingsactie van Anna Roelofs-Ivanchenko. "Dit initiatief steunen wij, en waar nodig zullen we hulp bieden", zei hij.

Burgemeester van Haarlem Jos Wienen bij inzamelingsactie - NH Nieuws / Kimberley Luske