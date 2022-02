Haarlemmers in de rij voor hulp aan Oekraïne, actie verplaatst naar grotere locatie

De inzamelactie voor Oekraïne van de Haarlemse Anna Roelofs-Ivanchenko is een succes. Haar vintage kledingwinkel in de Koningsstraat is tot aan het plafond gevuld met kleding, luiers en andere producten. En er komt nog veel meer aan, want het is een komen en gaan van Haarlemmers die iets willen doneren.

Drukte bij inzamelactie voor Oekraïne in Haarlem - NH Nieuws/Haarlem105 - Jelle Dijkstra

"Het is lichtelijk geëscaleerd", zegt Roelofs-Ivanchenko lachend tegen NH Nieuws/Haarlem105. "Ik heb het vrijdagochtend bedacht, maar nooit verwacht dat er zo snel zo veel mensen zouden komen." Buiten staat een rij van Haarlemmers die spullen willen brengen. Allen zijn ze geraakt en willen ze 'iets doen' voor de Oekraïners. "Op social media zag ik een bericht, en ik heb gevraagd wat ze echt nodig hebben", vertelt een vrouw. "Het is mooi om te zien, al die mensen die willen helpen." tekst loopt door onder de video

Drukte in Koningsstraat voor hulp aan Oekraïne - NH Nieuws

"Ik ben zelf een jonge vader van twee kleine kindjes. Uit machteloosheid hier wil ik op deze manier toch nog iets kunnen doen", vertelt een man met een krat spullen in zijn hand. Hij is onder de indruk van hoeveel Haarlemmers nu al in actie zijn gekomen. "Het is heel druk. Maar het is ook een heel mooie actie." Sorteerders en sjouwers gezocht Omdat haar winkel inmiddels vol zit, wordt de actie verplaatst naar jongerencentrum Flinty's aan de Gedempte Oude Gracht. Roelofs-Ivanchenko zegt dat kleding inmiddels niet meer nodig is. Ook kunnen mensen beter geen babypoeder geven, want dat kan tot problemen leiden bij de grens. Verder is ze nog opzoek naar mensen die kunnen helpen met het sjouwen van de kleding naar de nieuwe locatie en het sorteren van de kleding. Gisteren vertelde Anna Roelofs-Ivanchenko waarom ze de actie is opgestart. Tekst loopt door onder video

Anna in haar winkel in het centrum van Haarlem - NH Nieuws / Kimberley Luske

Inmiddels heeft Roelofs-Ivanchenko contact met bloemenvervoerders die op de terugweg zijn vanuit Polen. Hun vrachtwagens zijn leeg en worden beschikbaar gesteld voor de levering van de hulpgoederen aan Oekraïne. Het is de bedoeling dat de ingezamelde spullen uiteindelijk bij de Oekraïense vluchtelingen in bijvoorbeeld Polen terechtkomen. "Naar Oekraïne zelf brengen is op dit moment te gevaarlijk", zegt ze. Beluister hieronder een uitgebreid interview met Anna Roelofs-Ivanchenko bij Haarlem105