Noord-Hollanders zetten massaal inzamelingsacties op voor Oekraïne

Inzamelingsacties voor slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne komen steeds meer op gang. Op diverse plekken in Noord-Holland worden spullen ingezameld.

Mensen laden spullen in de bus voor Oekraïne - NH Nieuws/Haarlem105 - Simon van Veen

In West-Friesland zijn verschillende initiatieven gestart om kleding en andere spullen in te zamelen voor inwoners van Oekraïne. Onder meer in Hensbroek, De Goorn, Medemblik en Zwaag kunnen goederen worden gedoneerd. “Als het zo goed blijft gaan, moeten we op zoek naar een grotere ruimte”, zegt initiatiefneemster Marjolijn Sleven uit De Goorn Stichting Kledingbank Medemblik heeft zich bij de actie in De Goorn aangesloten. Kleding wordt ingezameld aan het Hazepad in Opperdoes. Dit kan op woensdag en vrijdag tussen 9 en 11.30 uur. In Obdam worden spullen ingezameld door Angeline van Kampen en Bart Strooper. De eerste vracht is al vertrokken, volgende week volgt een nieuwe lading. De spullen kunnen worden ingeleverd op Dorpsstraat 111. Zwaag Grazyna Grzeszczuk komt uit Polen en woont al jaren in Bovenkarspel. Zij zet zich, samen met haar zus, in voor Oekraïense vluchtelingen die naar haar geboorteland komen. “Wij kennen veel Oekraïeners die hier wonen. Het is echt een drama. De mensen die op de vlucht zijn, hebben weinig tot niks. Dit is het enige dat we kunnen doen.” Etenswaren met een lange houdbaarheidsdatum, kleding en overige spullen kunnen gebracht worden op De Oude Veiling 44 in Zwaag. Ook hier slaat de inzameling meteen goed aan. “Ik had dit nooit verwacht. Als het zo doorgaat, moeten we op zoek naar een grotere ruimte om de spullen op te kunnen slaan."

Vrijwilligers zijn druk in de weer om de vrachtwagen bijtijds vol te krijgen met de verkregen spullen - Tom de Vos

Hensbroek De vrijwilligers van stichting Caritas zijn in Hensbroek druk in de weer om de vrachtwagen, die vandaag naar Oekraïne vertrekt, vol te stoppen met hulpgoederen. De loods in De Rijp, waar alle spullen worden gesorteerd, barst bijna uit z'n voegen: "Het is hartverwarmend dat mensen zo meeleven." De stichting is overrompeld met alle verkregen spullen die mensen doneren. "Zelfs voorbij Haarlem kwamen mensen naar ons toe om goederen weg te geven", vertelt voorzitter Jan Pilkes trots. Pilkes staat in een magazijn in Hensbroek en is samen met vrijwilligers bezig om de gesorteerde goederen in de vrachtwagen te laden. Anneke Groen uit Middenbeemster is al ruim vier jaar vrijwilliger voor de stichting Caritas en is druk bezig om alle kleding te sorteren. In de onderstaande video vertelt ze geëmotioneerd hoe blij ze is met alle donaties. "Het is hartverwarmend dat mensen zo meeleven." Tekst loopt door onder de video.

Van De Rijp tot Hensbroek: Goederen massaal gedoneerd aan stichting voor Oekraïne - NH Nieuws

Haarlem De Haarlemse Anna Roelofs-Ivanchenko is een inzamelingsactie gestart voor Oekraïense vluchtelingen die op dit moment in Polen en Roemenië aankomen. Zelf heeft ze familie in Oekraïne en omdat ze zich machteloos voelt, zamelt ze nu onder meer babyspullen en warme dekens in. Deze spullen zijn volgens haar hard nodig. De inzamelactie die afgelopen weekend in Haarlem voor Oekraïne gestart is, loopt 'een beetje uit de hand'. Mensen zetten zelfs spullen neer voor een dichte Flinty's aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem waar je goederen kon afgeven. Daarom de oproep: stop, voor nu, met het brengen van nieuwe spullen. "Ik heb overal aangegeven dat mensen geen spullen meer moeten brengen. Ik weet niet wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat het voor nu stopt", aldus Roelofs-Ivanchenko. Amstelland In Amstelveen en Amsterdam zijn er afleverpunten opgezet om spullen naartoe te brengen. Spullen die gebracht kunnen worden zijn bijvoorbeeld kleding, medicijnen, schoonmaakproducten en eten. Tekst gaat door na de foto.

NH Nieuws

Giro555 Naast de lokale acties helpen natuurlijk ook grotere, landelijke organisaties. De samenwerkende hulporganisaties openden gisteren Giro555 in een nationale actie voor Oekraïne. De hulporganisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van de aanval van Rusland in Oekraïne voor de inwoners van het land. Volgende week wordt er een landelijke actiedag georganiseerd in Nederland. NH Nieuws zal hier ook aan meedoen.