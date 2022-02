Steun Oekraïne door Zandvoortse vlag op zijn kop te hangen: "Dat is een mooi gebaar"

Den Boer wil vooral dat de gemeente met zijn actie meedoet. "Ik heb de Zandvoortse burgemeester David Moolenburgh via facebook een bericht gestuurd en gevraagd of ze de vlag op het gemeentehuis willen opdraaien. Dat zou een mooi gebaar zijn."

Den Boer heeft nog geen reactie op zijn bericht gehad en de vlag op het gemeentehuis hangt nog steeds zoals het hoort. Toch laat een woordvoerder van de gemeente weten dat de burgemeester positief tegenover de actie staat, maar ze kon nog niet laten weten of de gemeentevlag omgedraaid wordt.

Naast de gemeente hoopt de 65-jarige Zandvoorter dat er meer mensen hun vlag zullen omdraaien. "Het is extreem wat daar gebeurt en ik ben tegen oorlog. Wij hebben toevallig een vlag die lijkt op die van Oekraïne. Dit zou een mooi gebaar zijn," volgens Den Boer.

Haarlem

In Haarlem is de Grote of Sint Bavokerk in blauw-gele kleuren verlicht en ook de kerkklokken spelen ieder uur een gedeelte van het Oekraïense volkslied.

Overigens heeft Den Boer aan zijn eigen gevel nog geen vaandel hangen. "Ik heb nog geen Zandvoortse vlag, maar die ik ga nu zeker kopen."

Op Twitter verschijnen mensen die de vlaggenactie steunen.