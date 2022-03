Gemeente Texel doet spoedoproep voor opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

Door de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne naar buurlanden, heeft het kabinet bepaald dat veiligheidsregio's met spoed op zoek moeten naar duizenden opvangplekken. Binnen twee weken moeten per veiligheidsregio minimaal duizend plekken beschikbaar zijn, zo ook in de gemeente Texel. "Als gemeente bekijken we hoe we verdere ondersteuning kunnen bieden", aldus Burgemeester Michiel Uitdehaag van gemeente Texel.

Vanmiddag werd bekend dat er per veiligheidsregio op korte termijn 2.000 plekken voor opvang moeten worden gerealiseerd, dat zijn er in onze provincie in totaal 10.000.

Door de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne naar buurlanden, bereiden de Veiligheidsregio's in de provincie zich voor op opvangaccommodaties, zo ook de gemeente Texel. En dat is nog een flinke opgave, want waar tover je deze opvanglocaties vandaan?

Oproep

De gemeente doet samen met burgemeester Michiel Uitdehaag - ook names de gemeenteraad - een dringend beroep op het vinden van opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Want vluchtelingen komen door het oorlogsgeweld nu in groten getale naar Nederland toe en daar moet ook Texel zich op voorbereiden.

Burgemeester Uitdehaag is optimistisch: “Op Texel is zoveel ruimte en zijn er zoveel accommodaties. Het moet toch mogelijk zijn om ook hier opvang aan te bieden. Daarom wil ik iedereen oproepen die een accommodatie of ruimte beschikbaar heeft voor Oekraïense vluchtelingen, dit zo spoedig mogelijk aan Vluchtelingenwerk en aan de gemeente te melden."

Oplossingen

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne geregeld gaat worden en wat de behoefte aan hulp en opvang is, laat de gemeente weten. Wel kijkt de gemeente nu naar eventuele geschikte opvanglocaties en wordt er een inschatting gemaakt aan wat er aan opvanglocaties geboden kan worden.

Gemeente Texel doet een oproep aan 'logiesverstrekkers, die mogelijk opvangplekken ter beschikking hebben en willen stellen aan Oekraïense vluchtelingen'. "Het gaat waarschijnlijk om locaties voor middellange tot lange termijn (3 tot 12 maanden). Vermeld daarbij uw naam, adres, de hoeveelheid beschikbare slaapplaatsen, en de beschikbare periode."

Ook zijn er particulieren die zich afvragen of ze thuis of in een recreatiewoning aan huis vluchtelingen mogen opvangen. "Dat is hartverwarmend!", aldus de gemeente. Aan mensen die thuis iemand kunnen opvangen wordt door de gemeente gevraagd om zich aan te melden bij Vluchtelingenwerk Nederland.