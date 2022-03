Haarlem op zoek naar opvang voor Oekraïense vluchtelingen: "Een heel grote operatie"

Het is nog niet bekend op welke plekken Oekraïense vluchtelingen die in Haarlem terechtkomen, opgevangen gaan worden. De gemeente is op dit moment hard op zoek naar locaties. Volgens de woordvoerder van burgemeester Jos Wienen is dat een grote operatie.

De organisatie van de opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne is volgens de woordvoerder anders dan die van bijvoorbeeld asielzoekers. "Toen er in 2015 Syrische vluchtelingen naar Haarlem kwamen, waren dat een hoop mensen tegelijk. In dit geval is daar geen sprake van, ze komen niet samen. En ze willen ook niet op één plek terechtkomen."

Het schip op het Spaarne, waar op dit moment tijdelijk Afghaanse vluchtelingen in verblijven, is volgens de gemeente geen optie. "Het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers - red) heeft verzocht om deze locatie na 31 maart te verlengen. Wel wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar de plek waar die boot komt te liggen. Dat is nog onduidelijk, maar de Afghaanse evacués blijven op de boot."

Gesprekken kabinet

Haarlem sprak zich vorige week als eerste gemeente uit dat het bereid is om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, als daar vanuit de overheid een verzoek voor zou komen. Inmiddels zijn de gesprekken tussen het kabinet en verschillende gemeenten, waaronder Haarlem, op gang gekomen. "Die lopen op dit moment nog", aldus de gemeente.

Daarnaast wordt er in Haarlem een projectgroep opgestart om dit in goede banen te leiden. De groep gaat de verschillende acties die in de gemeente worden gehouden voor Oekraïne ondersteunen, en zorgen dat de opvang van vluchtelingen 'zo goed en efficiënt mogelijk' geregeld wordt.