Beemster boerin wil vluchtelingen opvangen op erf en zoekt naar caravans

Woonruimte heeft Astrid Francis niet voor Oekraïners die de oorlog in hun land ontvluchten. Wat ze wel heeft is een ruim erf, waar bijvoorbeeld caravans of woonunits kunnen staan. Ze vraagt daarom mensen daarbij te helpen, om de vluchtelingen zo een plek te kunnen bieden.

"Ik heb het er hier in het gezin over gehad", zegt Astrid tegen NH Nieuws. "We hebben wel ruimte, maar ik heb vier kinderen. Alle kamers zitten vol. Vluchtelingen in huis nemen gaat gewoon niet, maar misschien zijn er mensen die hun caravan of woonunit ter beschikking stellen."

Uitzondering

Ze roept haar collega-boeren op om mee te doen en mee te denken. "We hebben in de polder voldoende ruimte, maar geen woonruimte." Inmiddels heeft ze ook de gemeente Purmerend geïnformeerd. "Want ja, je mag niet zomaar een caravan op je erf zetten en daar iemand laten wonen. Maar ik neem aan dat ze hier wel een uitzondering voor maken omdat dit een noodgeval is."

De gemeente Purmerend gaf zelf aan te zoeken naar geschikte opvanglocaties, zowel voor de korte als de lange termijn. "Voor de gevolgen van de oorlog dragen we allemaal verantwoordelijkheid", schreven burgemeester Don Bijl en wethouder Thijs Kroese aan de gemeenteraad.