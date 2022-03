Veel Oekraïners bij demonstratie op de Dam: "Ik wil naar huis"

Duizenden demonstranten verzamelden zich vandaag op de Dam in Amsterdam. Ze protesteerden tegen de oorlog in Oekraïne. Onder de demonstranten waren ook veel Oekraïense vluchtelingen.

Vorige week kleurde de Dam ook blauw met geel voor een solidariteitsactie. Vandaag stonden er weer duizenden mensen. "We gaan net zo lang door tot we het verschil maken", zegt een demonstrant. "We blijven laten zien dat het niet kan zo."

Een Oekraïense vrouw staat met tranen in haar ogen. Haar stem trilt: "Wij Oekraïners zouden nooit een ander hetzelfde toewensen als wat er nu bij ons gebeurt. Het gebeurt alleen bij ons, omdat Rusland ons buurland is." Ze houdt een bord vast waar 'Peace for Ukraine' op staat. "Dat is alles wat we willen."

'Close the sky'

Een leus die veel wordt geschreeuwd is 'close the sky'. Daarmee vragen de demonstranten aan de NAVO om het luchtruim te sluiten. "De Russen denken nergens over na. Ze bombarderen steden waar kinderen en zwangere vrouwen zijn."

"Ik hou van Nederland, maar ik wil naar huis", zegt een andere Oekraïense. "We zijn nu in een fijn land, maar in onze ziel doet het heel veel pijn."