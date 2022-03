Oekraïners vinden steun bij zondagsschool: "We moeten elkaar helpen door te praten"

De Oekraïense zondagsschool in Amstelveen heeft door de oorlog in Oekraïne een belangrijke functie gekregen. Ouders met kinderen op de school zoeken er niet alleen steun bij elkaar, maar de school is ook een hulporganisatie geworden.

Oekrainers vinden steun bij zondagsschool - NH Nieuws

"Op dit moment is het echt anders", vertelt Vitaliy Tonenchuk van Stichting Oekraïners in Nederland, die de zondagsschool in wijkcentrum Westend verzorgt. Iedereen leeft mee en maakt zich zorgen. Sommige families hebben familieleden of vrienden die in regio's wonen die nog steeds worden gebombardeerd."

Vitaliy is op dit moment dag en nacht bezig met de organisatie van humanitaire hulp. De Oekraïense school telt nu 60 leerlingen, maar er is al een wachtlijst van 20 kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Vitaliy hoopt binnenkort naar een grotere ruimte te kunnen verhuizen.

Het saamhorigheidsgevoel op de zondagsschool is groot. Er wordt geknuffeld en gepraat. Kseniia Ignatovych krijgt tranen in haar ogen als ze vertelt over haar achtergebleven familie. Opa en oma kúnnen door hun leeftijd niet eens weg en proberen zichzelf in een schuilkelder veilig te houden, maar ook die kunnen ze niet altijd op tijd bereiken. Tekst gaat verder onder afbeelding

Oekraïens jongetje schuilt in bad voor Russische aanvallen. - AAN! Amstelveen

Voor haar is het cruciaal dat ze haar verhaal kwijt kan. "Ik volg al het nieuws en zie hoe het leven hier gewoon doorgaat. Ik wilde schreeuwen op straat", vertelt ze. "Ik voel heel veel steun op de school van mijn zoontje, maar ook van de buren. Iedereen is geraakt door deze situatie." "We moeten elkaar helpen. Met bed en voedsel, maar ook door met elkaar te praten", benadrukt Mykhailo Dobrin, die al meer dan tien jaar in Nederland woont. Net als bijna iedere andere aanwezige vangt hij vluchtelingen uit Oekraïne op in zijn huis. Ook Kseniia neemt vandaag een vader met zijn dochter mee naar huis. Zij waren op vakantie in Nederland en kunnen nu niet meer terug.

Zo kun je helpen GIRO555 is op dit moment actief om humanitaire hulp te bieden in Oekraïne, maar ook Stichting Oekraïners in Nederland zet zich hier voor in. Zij hebben een overzicht gemaakt van inleverpunten waar hulpmiddelen naartoe gebracht kunnen worden en weten ook wat er precies nodig is. Gelddonaties worden gebruikt voor humanitaire hulp en onderwijs op de Oekraïense scholen in Nederland.