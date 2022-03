KLM haalt 278 gestrande Oekraïners op uit Dominicaanse Republiek

KLM heeft 278 Oekraïense vakantiegangers opgehaald in de Domicaanse Republiek die vanwege de oorlog in hun land niet meer kunnen terugkeren. De reizigers zijn vanmiddag op Schiphol geland. Dat meldt een woordvoerder van KLM aan NH Nieuws.

In totaal zouden er zo'n 1.900 Oekraïners op het eiland niet terug kunnen naar hun thuisland, meldde het Dominicaanse ministerie van Toerisme eerder deze week. Van de regering mogen de toeristen in hun hotels blijven tot ze zeker zijn van repatriëring.

Voor nog eens 15.000 gestrande Russische toeristen zullen ook terugvluchten moeten worden geregeld. De Dominicaanse overheid is daarover in overleg met Russische touroperators. Het ophalen van deze toeristen is ingewikkeld, vanwege de sluiting van het Canadese, Amerikaanse en Europese luchtruim voor alle vliegtuigen uit Rusland.

Hulp met vervolgen reis

Voor de actie is een Airbus A330-300 gebruikt die sinds maandag in Port of Spain stond, de hoofdstad van Trinidad en Tobago.

Het toestel moest vanwege een technisch mankement in Port of Spain gerepareerd worden. In plaats van de Airbus na het onderhoud leeg terug te laten vliegen naar Schiphol, is hij eerst naar de Dominicaanse stad Punta Cana gevlogen om de 278 Oekraïners op kosten van KLM op te halen. Op Schiphol worden de Oekraïners verder geholpen hun reis te vervolgen.

Rode Kruis

KLM heeft het Rode Kruis aangeboden om vrachtwagens van het cargobedrijf in te zetten voor het vervoer van hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen. Volgens een woordvoerder van KLM bleek het vrachtvervoer nog niet nodig te zijn, maar blijft het aanbod staan voor als het Rode Kruis alsnog een beroep wil doen op de cargotrucks.