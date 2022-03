Reddingsactie om leeuwen, tijger en jaguar uit Oekraïne op te vangen in Hoenderdaell

"Het is echt verschrikkelijk. We kregen bericht van de mensen uit Oekraïne dat ze nu echt hulp nodig hebben voor de dieren. We zijn met het team gaan zitten en hebben besloten ze hierheen te halen", vertelt Kruijff in het NH Radioprogramma Lunchroom.

De verblijven in Hoenderdaell zitten al behoorlijk vol. In oktober vorig jaar maakte het park nog bekend dringend meer geld nodig te hebben om verblijven bij te bouwen. Als de dieren aankomen, zal het dan ook flink passen en meten zijn. "Als het nodig is, moeten de dieren maar omstebeurt naar buiten. Dat is niet ideaal, maar wel veel beter dan de situatie nu in Oekraïne."