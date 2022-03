Liveblog Oekraïne: basisschoolleerlingen zingen lied voor Giro 555 en vluchtelingen worden opgevangen

Juf Jiska Noortman uit Limmen van basisschool Meander in Heiloo heeft een lied geschreven om geld in te zamelen voor Giro 555 voor Oekraïne. Het nummer heet 'Wij Staan Hier Sterk' en is een Nederlandstalige variant van 'We Are The World'.

Op woensdag 16 maart zingen leerlingen van basisscholen door het hele land het lied.