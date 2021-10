Noodklok bij Stichting Leeuw: "Opvang zit tjokvol, maar geen geld voor verblijven in Afrika"

Voor deze leeuwen was nog plek in de grootste opvang voor katachtigen van Europa, maar dat geldt voor lang niet alle dieren. Sterker nog: er is een flinke wachtlijst. "Het is schrijnend op dit moment, er zijn zoveel aanvragen", weet Pels. "We willen de dieren hier het liefste zo snel mogelijk naar Afrika brengen." Daar is namelijk een reservaat waar leeuwen terechtkunnen, alleen moeten er wel verblijven bijgebouwd worden. En dat kost geld. "Veel geld."

Leeuwin Elsa ijsbeert voor het hek op Landgoed Hoenderdaell, terwijl mannetje Caesar toekijkt. Het duo is thuis bij een particulier grootgebracht. "Maar de mensen kwamen er op gegeven moment achter dat het een beetje duur is om thuis leeuwen te houden", legt dierverzorger Daphne Pels uit, "en dat ze zo'n zes kilo vlees per dag eten." Dus kwam er een telefoontje: "Als we ze niet zouden ophalen, zouden ze een spuitje krijgen."

"Een verblijf kost minimaal 30.000 euro. Een enorme uitgave en dan hebben we het nog niet eens over de verhuiskosten gehad. We hebben heel hard financiële hulp nodig om te zorgen dat we dieren kunnen ophalen en overbrengen." Omdat alle 30 verblijven in Anna Paulowna vol zitten, kunnen er namelijk ook geen dieren opgehaald worden. En dat terwijl die er in overvloed zijn.

Leeuw bij een wegrestaurant

"Tot voor kort was het zo dat je in Oost-Europa makkelijk een leeuw of tijger kon kopen, maar die landen willen er vanaf. Er worden geen vergunningen meer afgegeven en dieren worden in beslag genomen." In Oekraïne zijn meerdere dieren in beslag genomen bij particulieren en zelfs bij een wegrestaurant. "Alleen is er geen plek en alternatief voor de dieren. De paar opvangcentra in Europa zitten tjokvol", vertelt Pels.

"We proberen zoveel mogelijk dieren door te loodsen naar een locatie in Zuid-Afrika, want daar hebben we ruimte om grote verblijven te bouwen en dan hebben we hier ook weer plek om nieuwe dieren op te vangen." En daar is geld voor nodig. Daarom roept de stichting mensen op hen te steunen.

Doneeractie