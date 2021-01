Doneeractie voor Stichting Leeuw: geld nodig om leeuwen 'naar huis' te brengen

ANNA PAULOWNA - Stichting Leeuw in Anna Paulowna is een doneeractie gestart voor extra financiële steun. De stichting huist op Landgoed Hoenderdaell en mist een groot deel van de inkomsten nu het dierenpark gesloten is als gevolg van de lockdown. "Zonder bezoekers krijgen wij krijgen minder geld en Remy hier mist vooral de aandacht van de bezoekers."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Het zijn door de lockdown moeilijke tijden voor stichting Leeuw. "De stichting staat los van Hoenderdaell. We krijgen wel een deel van het entreegeld. En normaal gesproken hebben we workshops, geven we rondleidingen en zijn bezoekers eerder geneigd een donatie te doen als ze hier zijn", zegt Wendy Karsten van Stichting Leeuw. "Gelukkig hebben we heel trouwe donateurs, maar toch missen we een deel van de inkomsten," legt ze uit. Vooral het verhuisproject staat onder druk door geldgebrek: "We hebben vier leeuwen die naar Zuid-Afrika kunnen. De huisvesting daar is geregeld, maar de vlucht kost toch al gauw tienduizend euro. En we hebben ook hard geld nodig voor onderhoud aan bijvoorbeeld de jaagsimulator."

Door de lockdown heeft stichting Leeuw geld nodig. - NH Nieuws