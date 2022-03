Krappe voldoende voor gemeente Velsen in de afgelopen vier jaar

Velsenaren geven de gemeentepolitiek van de afgelopen vier jaar een krappe voldoende: een 5,8. Hoewel inwoners van de gemeente genoeg aan te merken hebben op het lokale bestuur, zijn zij er toch iets positiever over gestemd dan inwoners uit buurgemeenten uit de IJmond.

Daar zou de 'nieuwe' wijk Blekersduin een nieuwe karaktervolle dorpskern vormen, maar dat project is volgens de Stichting Santpoort en inwoners van de wijk niet gelukt.

Net als in Heemskerk, voelen weinig Velsenaren zich gehoord door de gemeente. Minder dan één op de vijf inwoners vindt dat de gemeente goed genoeg luistert naar haar inwoners. Dat kwam onlangs nog tot uiting in Santpoort-Zuid.

Zo vindt tweederde van de inwoners van de grootste gemeente van de IJmondregio de bestuurders capabel. 'Slechts' 22 procent vindt de lokale politici niet goed genoeg functioneren. In Heemskerk en Beverwijk liggen die percentages op respectievelijk 35 en 38 procent.

Centrum Santpoort-Zuid rommelig en versteend: "Er is niet naar de mensen geluisterd"

Een ander terugkerend thema binnen gemeenten: nieuwbouw. Ondanks de beperkte mogelijkheden om iets kunnen te doen aan het woningtekort, vindt ook in Velsen een grote meerderheid van de inwoners dat het tóch wel een onsje meer mag. Slechts 11 procent vindt dat het huidige bestuur genoeg moeite heeft gedaan om nieuwe woningen te bouwen.

In Velsen voelen de mensen wel iets voor directe democratie op lokaal niveau: bijna 70 procent zegt graag extra te stemmen over belangrijke kwesties.

Gemeente Velsen wil in gesprek met eigenaar leegstaande panden: "Hier wordt niemand blij van"

Enig begrip is er wel voor de gemeente: vele Velsenaren vinden dat zij te veel verantwoordelijkheden heeft gekregen om alles goed te kunnen uitvoeren. Slechts vier procent van de mensen vindt niet dat er te veel op het bordje van het lokale bestuur ligt.

Er heersen dan ook veel zorgen over het tekort, zoals blijkt uit één van de ingezonden reacties: "Ik moet nog zeven jaar wachten tot ik elders kan wonen", schrijft een vrouw uit de gemeente. "De flat uit 1955 is oud en dus aan vervanging toe."

Meerderheid Noord-Hollanders: te veel taken voor gemeenten, uitvoering blijft achter

Over het tempo van verduurzaming op initiatief van de gemeente zijn de meningen verdeeld: iets meer dan een derde gaat het te traag, iets minder dan een derde vindt dat het tempo er lekker in zit. De andere derde is neutraal.

Vertrouwen

Een misschien verrassend hoog percentage van 65 procent van de Velsenaren zegt (veel) vertrouwen te hebben in traditionele media. Vergeleken met de andere IJmondgemeenten ligt dat percentage hoog.

Ook zegt slechts vijf procent geen vertrouwen te hebben in de wetenschap. Dat lijkt misschien boven verwachting, aangezien een groep als Defend IJmuiden vrij zicht- en hoorbaar is in de gemeente. De groep laat vaak blijken wetenschap en media niet erg te vertrouwen.

