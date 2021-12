Hoe 'Defend'-demonstranten uit Nijmegen en Eindhoven naar IJmuiden kwamen

Via verschillende sociale media probeerden 'Defend'-groepen uit onder andere IJmuiden en Amsterdam hun achterban te mobiliseren voor een onaangekondigd protest tegen de coronamaatregelen op zondagmiddag. Die strategie leidde tot veel onnodige politie-inzet in Hilversum en Den Haag, wat door aanhangers van de groepen als winst gezien wordt, maar ook tot een korte demonstratie in IJmuiden.

Een groep van zo'n dertig tot veertig mannen (en enkele vrouwen) gaan deze zondag allen in donkere kleding en verhulde gezichten op een verhoogd deel van het Plein 1945 in IJmuiden staan, vlak voor het gemeentehuis. Het is dan rond vier uur in de middag. Een voorman pakt een speech uit zijn zak. Een ander houdt een microfoon voor zijn bedekte gezicht, weer iemand anders houdt vlak voor hem wijdbeens een speaker vast. Er is slechts een handvol toeschouwers op het plein. "Kom dichterbij", zegt de voorman door zijn microfoon. 'Operation D' Het hadden veel meer mensen kunnen zijn, maar de groep gaf de uiteindelijke locatie van de demonstratie, oftewel 'Operation D', pas een half uur eerder door op de Facebookpagina van Defend IJmuiden. Tekst gaat verder onder de post.

Beste medestrijders โ€ผ๏ธ The time has come, Operation D๐Ÿ”ฅ๐Ÿ‘Š Locatie ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡ 16.00u PLEIN 1945 IJMUIDEN daar waar alles begon๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช LET'S GOOOOOOOOO!!!!!! Posted by Defend IJmuiden on Sunday, December 12, 2021

Of die tactiek, het late delen van de demonstratie, een succes kan worden genoemd, daar kunnen de meningen over verschillen. Er zijn dan niet al te veel mensen op Plein 1945, maar eerder bracht de groepering de politie en ME op een dwaalspoor door het te laten lijken alsof de demonstratie in Den Haag of Hilversum zou zijn. Eén doel is van de demonstranten was daarmee behaald: een groot aantal ordehandhavers was voor niets op de been. Negen gelieerde Defend-groepen Naast een IJmuidense afdeling, lijken er nog zeker negen gelieerde Defend-groepen te bestaan. Niet al die afdelingen bevinden zich in de buurt van de IJmondse stad. Er zouden ook takken van Defend bestaan in Alkmaar, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Den Helder, Friesland, Limburg, Utrecht (volgens het spandoek: Utreg) en Rotterdam. Daar spelen de organisatoren van het protest op in. Vanaf zes uur 's ochtends post Defend Amsterdam op Facebook aanwijzingen over de locatie, maar nog niet de precieze. Volgens een bericht om half twaalf, zou de demonstratie zeker in het noordwesten van het land zijn. Tekst gaat verder onder de post.

Hier ergens gaat het gebeuren โ€ฆ XXX Barmhartig ,vastberaden heldhaftig . Dat zijn wij Als ik in Groningen zal wonen zal ik deze kant op komen . 12:30 volgende hint 13:30 hint Posted by Defend Amsterdam on Sunday, December 12, 2021

Dit soort 'broodkruimels' ontgaat ook de politie niet, die niet onbekend is met de groepen. Zij grepen eerder in bij Defend-acties en protesten. Sterker nog: deze demonstratie werd via verschillende kanalen al begin december aangekondigd, zoals op het Instagramkanaal van de Amsterdamse Defend-tak. Tekst gaat verder onder de post.

De politie en burgemeester Frank Dales hadden dit snel in de smiezen en waren enigszins voorbereid op de komst van Defend-aanhangers, hoewel zij tot zondag half vier niet zéker wisten of het protest daadwerkelijk in IJmuiden zou plaatsvinden. De burgemeester schrijft aan de gemeenteraad zondagavond als de demonstratie begint: "Begin december kondigden verschillende Defend-groepen via sociale media een actie aan op 12 december 2021. Om die reden kwam de lokale gezagsdriehoek (burgemeester, politie en OM, red.) meerdere keren samen, waarbij vooraf beleids- en tolerantiegrenzen zijn vastgesteld. Ook hebben we de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied voorbereid." Mondkappen, maar niet om regels te volgen En dus hebben de dertig tot veertig 'defenders', 'strijders', of 'soldaten' uiteindelijk slechts een kwartier om hun punt te maken. Er worden vlaggen uitgerold van Nijmegen, Utrecht, Den Helder en Eindhoven. Allemaal hebben ze een capuchon of andere hoeden op, soms een zonnebril over hun ogen en allemaal dragen ze mondkappen over lippen en neus. Op veel kledingstukken zijn doodshoofden te zien. De betogen van twee voormannen gaan eerst over oneerlijke coronaregels die de vrijheid te veel zouden beperken, maar gaan daarna over in doemscenario's van een totalitaire staat, waarvan deze maatregelen het begin zouden zijn. Controversieel symbool De keuze voor de plek, Plein 1945, kan ook gezien worden als een symbool voor de Defend-groepen. Zoals Nederland toen van een oorlog bevrijd werd, zou het land nu ook moeten worden bevrijd van de coronamaatregelen, is het idee. Dat soort ideeën is zeer controversieel: Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is onlangs door Joodse belangenorganisaties aangeklaagd om Holocaust-vergelijkingen. Voordat de politie en ME rond kwart over vier met veel bussen en agenten het plein omsingelen, verzamelen zich in die tijd zo'n honderd tot honderdvijftig mensen op het plein. Het duurt niet lang voordat het plein weer leeg is, hoewel de onrust zich daarna enigszins verplaatst naar andere delen van IJmuiden. Tekst gaat verder onder de 'lees ook'.

Burgemeester Dales verklaarde in zijn brief naar de raad waarom hij geen halve maatregelen nam om de demonstratie te beëindigen: "De politie gaf aan dat er sprake was van een spoedeisende situatie waarbij ernstige vrees bestond voor verstoring van de openbare orde. In onderling overleg besloot ik een noodbevel af te geven. Hierbij gaf ik toestemming voor de inzet van de Mobiele Eenheid." De politie meldde vandaag dat er één persoon is opgepakt voor het gooien van vuurwerk. Ook Defend IJmuiden kwam 's avonds met een reactie.

Vandaag 12 december hebben wij als vrijheidslievende Defend groepen de politie bezig gehouden vanaf een uur of zes in... Posted by Defend IJmuiden on Sunday, December 12, 2021