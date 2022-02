Meerderheid Noord-Hollanders: te veel taken voor gemeenten, uitvoering blijft achter

Het merendeel van de Noord-Hollanders vindt dat hun gemeente te veel taken heeft gekregen, waardoor niet alles goed kan worden uitgevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH Nieuws. Samen met Mirjam de Klerk, senior wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), blikken wij terug op de afgelopen 7 jaar van decentralisatie. Wat ging er goed en wat kan er beter?

Ook de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is volgens de deskundige nauwelijks toegenomen. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorzieningen verloren, daalde de kans op werk zelfs. En hoewel voor een bepaalde groep de baankans wel steeg, ging het hier vaak om tijdelijk werk waardoor de inkomenspositie alsnog verslechterde, vertelt De Klerk. Voor een grote groep bijstandsgerechtigden, is de kans op werk onveranderd.

Complex en onbekend

Het sociaal systeem blijkt (nog steeds) een complex systeem: mensen weten niet of ze bijvoorbeeld bij de gemeente of bij de zorgverzekeraar moeten aankloppen. Dat blijkt ook uit de meest recente SCP-publicatie. Volgens De Klerk weten velen niet eens dat ze een beroep op ondersteuning kunnen doen. En hoewel de meeste gemeenten, zoals Zaanstad en Velsen, een sociaal wijkteam hebben die kunnen helpen om sneller ondersteuning te krijgen, weet lang niet iedereen die teams te vinden.

Het belangrijkste is volgens De Klerk dat ondersteuning toegankelijk is voor mensen die dat nodig hebben en dat het duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Gemeenten moeten bovendien voldoende geld hebben om de zorg en ondersteuning te kunnen bieden die daar, voor hun inwoners, nodig is.

Voor bovengenoemde kwesties is volgens de deskundige ook een belangrijke rol voor het Rijk weggelegd. "Als gemeenten de regie hebben, dan is het belangrijk dat ze ook de vrijheid hebben om het beleid aan te passen aan de lokale omstandigheden", aldus De Klerk.