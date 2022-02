Gemeente Velsen wil in gesprek met eigenaar leegstaande panden: "Hier wordt niemand blij van"

De gemeente Velsen heeft de eigenaar van de panden in winkelgalerij Le Halles aan de Halkade in IJmuiden uitgenodigd voor een gesprek. Het is wethouder Jeroen Verwoort (Economische Zaken) een doorn in het oog dat negen van de elf winkels in het IJmuidense havenkwartier leegstaan. Hoge huren zouden daar de oorzaak van zijn.

Wethouder Jeroen Verwoort (links) met Friso Huizinga van Citymarketing Velsen op de Halkade. Foto: Fred Segaar

"De huurprijs is uiteraard iets tussen de huurder en de eigenaar", zegt Verwoort. "Maar er is ons als gemeente uiteraard wel wat aan gelegen dat de panden bezet worden. Daarom willen we een gesprek, want met deze situatie kan niemand blij zijn. De Halkade is helemaal opgeknapt. Als ik daar loop, word ik echt blij. Maar als ik dan die lege winkels zie, word ik verdrietig. Wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk om de tafel."

De galerij is eigendom van BMG Vastgoed, een aan autoverhuurder Bo-rent gelieerde investeerder. Eigenaar is de Hoornse miljonair Andries Borgeld. Ook Sauna Ridderrode in Santpoort-Zuid is van hem. Op de gerenoveerde Halkade zijn nog twee middenstanders actief: bakker Oscar en koffiebar Harbour. Onder andere fromagerie l’Amuse, en begin van dit jaar nog ‘Pluijms Eetbare Wereld’ van tv-kok René Pluijm, hebben de Halkade verlaten vanwege de hoge huur. In het geval van l’Amuse speelde de wens om uit te breiden ook een rol bij het vertrek. De gevraagde huurprijs zou 3.000 euro per maand bedragen. BMG Vastgoed wil dit niet bevestigen. Of het bedrijf ingaat op de uitnodiging van de wethouder, is niet bekend.