IJmuiden 'helemaal hip' dankzij nieuwe Halkade: havenplaats heeft 'rode loper'

IJMUIDEN - De Halkade in IJmuiden was de daar gevestigde winkeliers jarenlang een doorn in het oog. Zo'n mooie locatie, tegenover de vissershaven en vlakbij de ferry IJmuiden-Newcastle, en toch volkomen 'weggestopt' voor toeristen. Maar door de sloop van de in onbruik geraakte vishal tegenover de winkelgalerij en de nieuwe inrichting van het plein, heeft de Halkade na een renovatie van een half jaar eindelijk de allure van een rode loper.