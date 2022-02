'Rode loper' IJmuiden ziet bleek na renovatie: leegstand door hoge huur en corona

Een grootscheepse renovatie heeft de Halkade in IJmuiden een stuk aantrekkelijker gemaakt. Toch staan de winkels in de monumentale havenpanden ruim een jaar na de voltooing op twee na leeg. Door de hoge huurprijs die de eigenaar vraagt, in combinatie met corona, heeft 'de rode loper van IJmuiden' nog niet de uitstraling gekregen waarop was gerekend.

Cindy Ruitenberg van koffiebar The Harbour is, samen met de bakker van Boulangerie Oscar, de enige met een winkel in de monumentale galerij op de Halkade, ook wel Viskade genoemd "Het gaat best goed, zeker in de weekenden is het best lekker druk", vertelt ze. "Maar we zouden het natuurlijk elke dag zo willen hebben. Misschien dat dit lukt als er meer panden bezet zijn. Daar hopen we op."

Betty Koster van Fromagerie l'Amuse was graag op de Halkade gebleven. Maar de combinatie van de hoge huurprijs, die de eigenaar van de panden vraagt, in combinatie met de wens om uit te breiden, dreef haar even verderop naar de Dokweg. "De Halkade is een prachtige plek. We zijn er vol goede moed begonnen, maar na drie jaar ging onze huur gigantisch omhoog. Als bedrijf waren we intussen gegroeid. Dan is het één plus één is twee. Toen we dit pand konden kopen, hebben we het gedaan. Ik was er graag gebleven. Het is verdrietig dat het op de Halkade geen vlucht neemt."

Hij blikt terug op het toerismeseizoen van 2019. "Toen kwamen hier 65 cruiseschepen aan en gingen er 800.000 mensen met de veerboot naar Engeland. Die missen we nu. Dus ik begrijp de terughoudendheid van ondernemers in deze tijd, maar als er straks weer evenementen zijn en de toeristen terugkeren, is dit een fantastische plek om te ondernemen. Het is een plek die heel veel bedrijvigheid verdient."

Ook voor Friso Huizinga van Citymarketing Velsen is de leegstand een doorn in het oog. Maar hij relativeert: "We moeten het wel in perspectief zien. We hebben twee jaar corona achter de rug. Daardoor zijn er veel minder toeristen dan normaal."

Gemeente Velsen: "We moeten het tijd geven"

De gemeente Velsen heeft, met steun van de provincie Noord-Holland, fink geïnvesteerd in het gebied. Dat de ontwikkelingen achterblijven bij de verwachtingen, noemt een woordvoerder verklaarbaar:

"Leegstaande panden zien we natuurlijk liever vol, maar we zijn ook realistisch. Naast de huidige huurprijzen, waar de gemeente geen invloed op heeft, is de Viskade tijdens de coronacrisis geopend. We weten dat ondernemers de afgelopen jaren hard zijn getroffen door de gevolgen van de pandemie. We moeten het daarom ook wat tijd geven. En we zijn ook nog niet klaar met het ontwikkelen van dit gebied. Samen met ondernemers kijken we naar nog meer mogelijkheden om het voor inwoners en bezoekers aantrekkelijker te maken."

"Al eerder is er meer parkeergelegenheid en een toonaangevende horecalocatie gerealiseerd. In de promotie van IJmuiden heeft de Viskade ook een belangrijke rol. Deze toeristische hotspot is immers dé plek voor ferryreizigers en haven- en visliefhebbers. We hopen dat de Viskade de aantrekkingskracht krijgt die dit unieke stuk IJmuiden verdient."