Meerderheid Noord-Hollanders ontevreden over aanpak woningtekort huidig gemeentebestuur

Het woningtekort is al tijden een heet hangijzer in onze provincie. Denk bijvoorbeeld aan de 31-jarige Imke Twisk uit Bergen, die eind vorig jaar vertelde al tien jaar op zoek te zijn naar een betaalbare woning in haar gemeente en tegen wil en dank nog bij haar ouders in Egmond woont. Of leeftijdsgenoot Roxan uit Amstelveen, die na het stuklopen van haar relatie weer noodgedwongen bij haar moeder in trok.

Uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH Nieuws blijkt dat een groot deel (circa 61 procent) van de Noord-Hollanders vindt dat hun huidige gemeentebestuur de afgelopen vier jaar meer had kunnen doen om het woningtekort aan te pakken. Als het aan de inwoners van onze provincie ligt, komt het onderwerp 'wonen' ook de komende vier jaar weer hoog op de politieke agenda. Thema 'wonen' wordt namelijk als het belangrijkste verkiezingsthema gezien.

Aanpak woningtekort

Maar volgens een woordvoerder bij de VNG, staan ook gemeenten met de rug tegen de muur. Zij geeft aan dat ten onrechte het idee is ontstaan dat gemeenten een oplossing voor het woonprobleem kunnen vormen.

"Gemeenten beschikken over weinig bouwgrond. Het overgrote deel is namelijk in handen van beleggers en investeerders." Het bouwen van woningen is volgens de woordvoerder een commerciële aangelegenheid tussen beleggers, investeerders en bouwbedrijven. "Voor hen is het vaak niet rendabel en interessant genoeg om goedkope koopwoningen of middeldure woningen te bouwen."