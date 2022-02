Grote meerderheid Uithoornaars ontevreden over rol gemeente in wooncrisis: "Kleine hel"

Driekwart van de bevolking van Uithoorn is ontevreden over de inzet van de gemeente om meer woningen te realiseren. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die door Kieskompas en NH Nieuws onder inwoners van Uithoorn is verspreid.

Shaunie de Zanger, kandidaat-raadslid Uithoorn - Eigen foto

Daarmee hoort Uithoorn bij de Noord-Hollandse gemeentes die het meest kritisch zijn op de rol van de gemeente bij de aanpak van het woningtekort. Alleen in Enkhuizen wordt de gemeente in dit dossier op nog grotere schaal laksheid verweten. "Het is een kleine hel", vertelt Shaunie de Zanger (27) uit De Kwakel. "Ik ben nu starter, maar je komt er niet tussen, want je bent niet belangrijk genoeg." Voor een sociale huurwoning verdient ze te veel, maar voor veel appartementen in de vrije sector te weinig. "Ik heb de luxe dat ik een prima salaris heb, maar 1.200 euro voor een eenkamerappartement is echt bizar."

Ze is niet de enige, benadrukt ze. "Ik hoor het ook van vrienden en andere mensen om me heen." Dat zijn allemaal singles. "De mensen met een koophuis hebben ook allemaal een relatie." Senioren De huidige krapte op de huurwoningmarkt wordt volgens Shaunie onder andere veroorzaakt door senioren die niet doorstromen. "Ik zie nog veel gepensioneerden in de woningen wonen waar ze met hun gezinnen hebben gewoond. Voor die woning betalen ze soms maar 400 euro per maand, terwijl ze voor kleinere seniorenwoning 1.200 euro zouden gaan betalen." Het plan om op het Amstelplein een woontoren met zo'n zestig woningen te bouwen vindt ze vanuit het perspectief van de woningnood 'fantastisch'. "Maar daarmee gaat het dorpse karakter van Uithoorn wel verder verloren." Bovendien zullen de toekomstige woningen in de toren niet voor Jan en alleman betaalbaar zijn, benadrukt ze. "Vooral appartementen in het middensegment." Betonnen kolos Afgelopen week zei wethouder Hazen dat de komst van de toren eigenlijk geen verschil maakt voor het karakter in het dorp. "Het is nu een betonnen kolos, en dat kun je niet ineens dorps maken, want dat is het nu ook niet."

De mogelijkheid bestaat dat Shaunie de komende jaar zelf een bijdrage mag leveren aan het oplossen van de problemen op de woningmarkt. Ze is namelijk kandidaatsraadslid voor DUS!, de lokale partij waarin de plaatselijke D66 en GroenLinks-fracties samenwerken. Momenteel heeft DUS! vier zetels in de Uithoornse gemeenteraad. "Ik sta op de vijfde plek en ben blij dat ik zo hoog op de lijst ben gekomen." Politieke betrokkenheid Aan politieke betrokkenheid geen gebrek in Uithoorn, zo blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Kieskompas en NH Nieuws. Zo heeft een kwart van de respondenten afgelopen jaar contact gezocht met een raadslid, wethouder of de burgemeester. Opvallend is het verschil tussen het aandeel Uithoornaars dat zegt de lokale politiek belangrijk te vinden (ruim 8 op de 10) en het aandeel dat zegt de lokale politiek te volgen (iets minder dan de helft).