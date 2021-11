RKVV wil zekerheid over (nieuwe) locatie: “Hier valt niet op te besturen”

Voetbalvereniging RKVV Velsen uit Driehuis zit klem. Veel faciliteiten moeten worden vernieuwd, en dat kan volgens vice-voorzitter Johan van den Brink op twee manieren. Door te investeren in nieuwe spullen, of door naar een nieuw complex te verhuizen aan de overkant van het spoor in Santpoort-Noord. Maar door de huidige toekomstplannen van de gemeente zijn beide opties nu eigenlijk niet mogelijk. “Hier valt niet op te besturen”, laat Van den Brink weten.

“In 1985 is er bij het ontwerp van sportpark Groeneveen (in Santpoort) al besproken dat daar ook voetbalvelden zouden komen”, zegt Van den Brink. “Vanaf dat moment is het eigenlijk steeds om de vijf of tien jaar de afgelopen decennia de vraag geweest: blijven we hier in Driehuis, of gaan we naar Santpoort?” Onder andere daardoor stelde de club vernieuwingen steeds uit.

Bijna alles is verouderd. De stank in de kleedkamers gaat er niet meer uit, de douches kunnen een opknapbeurt gebruiken, en de keuken in de oude kantine voldoet niet meer.

Nu verwachtte RKVV dat de gemeente voor 2030 woningen had willen bouwen op de plek van het huidige sportcomplex, zodat de club binnen negen jaar naar een nieuw onderkomen kan verhuizen. Maar volgens de huidige plannen, de zogenaamde conceptnota van uitgangspunten Driehuis, doet de gemeente dat tot 2030 nog zeker niet. De raad moet daar nog wel over stemmen.

