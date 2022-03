'Nieuw college kan wel degelijk de plannen voor nieuwe datacenters dwarsbomen'

Zo'n 80 procent van de inwoners van Hollands Kroon is tegen verdere uitbreiding van de datacenters in de gemeente en vindt zelfs dat er schade is toegebracht aan de Wieringermeer. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met Kieskompas. Het is dan ook niet verrassend dat veel mensen dit thema een heet hangijzer vinden. Maar wat kan een nieuw college doen om te voorkomen dat er meer datacenters komen?

Datacenters: al sinds de aankondiging van de komst van de eerste datacenters in 2013 is het een veelbesproken onderwerp in de Wieringermeer. Maar nadat het thema twee jaar geleden landelijke media-aandacht kreeg, is het niet meer van de agenda's verdwenen. Er kwamen petities, veel vragen van de gemeenteraad, Provinciale Staten en de Tweede Kamer. De zorgen waren er niet alleen over het uiterlijk van de datacenters (er zou weinig moeite zijn gedaan om ze te laten inpassen in de omgeving), maar ook over het stroomgebruik. Het net aangelegde windpark zou vooral stroom leveren aan de datacenters. Ook zou zoveel water worden gebruikt voor het koelen van de apparatuur dat er mogelijk een tekort aan drinkwater zou kunnen ontstaan en in het koelwater zouden chemicaliën zitten die de grond vervuilen. Daarbij leken de voordelen een wassen neus: de belofte van hergebruik van restwarmte zou niet kunnen worden waargemaakt en de datacenters leverden maar weinig banen op. Heft in eigen hand Lang hielden de gemeenten zelf de regie bij het verlenen van toestemming aan techbedrijven om zich hier te vestigen. Het initiatief om Microsoft naar de Wieringermeer te halen, kwam nota bene mede van de gemeente Hollands Kroon, zo schreef NRC Handelsblad in 2020. Wethouder Theo Meskers (VVD) vloog met Anton Hiemstra, eigenaar van bedrijventerrein Agriport, naar Seattle om het techbedrijf te overtuigen hierheen te komen. Maar vorig jaar mengden ook andere partijen zich in de discussie. De provincie stelde een datacenterstrategie op, waarmee ze meer zeggenschap over de datacenters wil. En het kabinet scherpte 'de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening' aan. Bovendien ging de provincie vorig jaar dwarsliggen bij de plannen voor een nieuw datacenter aan de westkant van de A7 in Hollands Kroon.

Terugdraaien Naast de bestaande datacenters zijn er nog vijf plannen voor nieuwe datacenters in Hollands Kroon. Zou het nieuwe college na de verkiezingen iets kunnen doen om te voorkomen dat er meer datacenters komen? Ja, zegt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. "Ik weet natuurlijk niet welke contracten er letterlijk zijn gesloten met de techbedrijven, maar op zich kun je als gemeente bestemmingsplannen ook níet wijzigen. En ook zou je al genomen besluiten kunnen terugdraaien." De kans dat het laatste gebeurt, acht De Vries niet zo groot: "Dan kun je als gemeente al gauw de beschuldiging van onbehoorlijk bestuur krijgen. Je moet er immers vanuit kunnen gaan dat besluiten definitief zijn. Of dit het houdt voor een rechter, weet ik dan ook niet. Maar ik denk dat het in theorie wel kan." Als een bestemmingsplan al passend is, is het een ander verhaal. De Vries: "Maar zoals bij het datacenterplan dat de provincie heeft tegengehouden: daarvan zou de gemeente kunnen besluiten om de goedkeuring voor wijziging van het bestemmingsplan terug te draaien."

Protestgroep Red de Wieringermeer heeft politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over (verdere) ontwikkeling van datacenters op bedrijventerrein Agriport. Uitkomsten hebben ze gisteren geplaatst op hun eigen website. Niet alle partijen hebben gereageerd. De VVD hield het bij een korte reactie, PvdA en LADA/Anders reageerden niet. Senioren Hollands Kroon, VVD en CDA zitten in de huidige coalitie.

Gesprekken Alles valt of staat wie er in de nieuwe coalitie komt te zitten en hoe zij denken over de datacenters. Het hangt af van wat de politici zelf willen. "Ik weet dat er gesprekken zijn geweest tussen de gemeente en ontwikkelaars om de westflank verder te ontwikkelen tot aan Middenmeer", zegt gemeenteraadslid Lars Ruiter van Onafhankelijk Hollands Kroon. "We kunnen misschien niet veel doen aan al verleende vergunningen, maar we kunnen wel voorkomen dat er meer plannen worden ontwikkeld. Daar heeft de raad een stem in." Dat denkt ook hoogleraar Michiel de Vries. "Het hangt af van de gemeenteraadsverkiezingen."