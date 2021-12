Red de Wieringermeer stuurt brandbrief om bouw van meer datacenters tegen te gaan

Stichting Red de Wieringermeer heeft in een brandbrief de verschillende Statenfracties van de provincie opgeroepen om alle ruimtelijke procedures rondom de vestiging van datacenters in open agrarische gebieden stil te leggen. Als argument daarvoor noemt de stichting een aantal, volgens hen: 'cruciale misverstanden' over hyperscale datacenters.

Allereerst wijst de stichting er volgens mediapartner Regio Noordkop op dat het aanleggen van nieuwe datacenters niet meer noodzakelijk is voor de nationale economie. Er is al ruim voldoende capaciteit om alle data in Nederland op te slaan. De huidige vestiging van Microsoft in de Wieringermeer wordt dan ook voor opslag en verwerking van data uit Afrika, Azië en andere EU-landen gebruikt.

Werkgelegenheid

Ten tweede zou de werkgelegenheid die voortkomt uit de datacenters tegenvallen. Per hectare bedrijventerrein komen er minder banen vrij bij hyperscale datacenters dan bij andere bedrijven. Voor de huidige vestiging van Google in de Wieringermeer komt dat neer op 165 fte voor 28 hectare. Een ander soort bedrijventerrein van dezelfde omvang zou dus wellicht meer banen opleveren.

Ook zijn de datacenters volgens Red de Wieringermeer om verschillende redenen niet goed voor de energievoorziening. Hoewel er veel gebruik gemaakt wordt van groene stroom is deze beter besteed aan andere zaken en hebben de multinationals achter de datacenters niet bijgedragen aan het aanleggen van de energie-infrastructuur. Ze krijgen echter wel subsidies en korting op de transport van de energie. De restwarmte gaat verloren en vestiging van hyperscale datacenters brengt een nieuwe energie-behoefte met zich mee, waar vermindering juist gewenst is

Inbreuk

Als laatste argument in de brief noemt de stichting de aantasting van het landschap. De datacenters zijn volgens hen een inbreuk op het bestaande weidse open agrarisch cultuurlandschap: "Met name de van grote afstand zichtbare compacte bebouwing en de nergens in de wijde omgeving voorkomende bouwhoogte verstoren het karakter van de open landschappen waarin deze liggen aanzienlijk." Ook de lichtemissie van de bewakingslampen is een doorn in het oog.

De wijze waarop de vergunningen voor de datacenters tot stand zijn gekomen verdient ook geen schoonheidsprijs, zo vindt de stichting: "Wij maken ons grote zorgen over het democratisch gat rondom besluitvorming over vestiging van de hyperscale datacenters door drie bedrijven die tot de grootste techbedrijven in de wereld behoren. Alle drie hebben zich bij de voorbereiding van hun vestiging in ons land jarenlang verborgen achter schuilnamen, om niet bekend te worden."

Het verzoek aan de provinciale politiek is dan ook om verdere procedures rondom de vestiging van datacenters stil te leggen en eerst landelijk beleid af te wachten.