Licht wéér op groen voor Microsoft: bouw datacenter kan 'op eigen risico' beginnen

De schop kan de grond in aan de Cultuurweg in Middenmeer. Microsoft mag 'op eigen risico' een begin maken met de bouw van een nieuw datacenter, zo heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) bepaald. Op eigen risico, want belanghebbenden krijgen nog de kans om hun gal te spuwen.

Het gaat om het tweede datacenter van Microsoft en het derde op Agriport. Dat er nu een zogeheten 'gedoogbeslissing' is afgegeven, betekent dat de definitieve vergunning in zicht is, zo legt de Omgevingsdienst uit in een persbericht. "Op basis van de ingediende aanvraag en de beoordeling van de documenten is het aannemelijk dat de aangevraagde omgevingsvergunning bouw én milieu op korte termijn kan worden verleend. Vooruitlopend daarop mag Microsoft op eigen risico starten met de bouw van het datacenter in Middenmeer." De komst van het datacenter aan de westkant van de A7 heeft flink wat voeten in aarde gehad. Begin dit jaar verleende de gemeente Hollands Kroon een omgevingsvergunning aan Microsoft. De door de provincie ingeschakelde landsadvocaat Pels Rijcken concludeerde dat niet de gemeente, maar de provincie de vergunning zou moeten verlenen.

Omdat Microsoft ingetekende aggregaten alleen zal gebruiken bij stroomstoringen, ging de gemeente ervan uit dat zij de omgevingsvergunning mocht verlenen. Later bleek dat de noodstroomvoorzieningen wel meetellen voor de vergunningplicht en de provincie daarom het bevoegd gezag is.