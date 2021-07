Hollands Kroon denkt na over stappen nadat provincie ingrijpt tegen bouw datacenter

De gemeente Hollands Kroon vindt nog steeds dat het de juiste beslissing was om in te stemmen met de bouw van een nieuw datacenter aan de westkant van de A7. Vanochtend liet de provincie weten voor die plannen te gaan liggen, onder meer vanuit het oogpunt van het verkeer. De gemeente zegt na te denken over verdere stappen, zoals een hoger beroep.

Het datacenter van Microsoft - NH Nieuws / Carina Gutker

Protestgroep Data non Grata, die in mei nog een petitie overhandigde aan wethouders Theo Meskers en Theo Groot tegen meer datacenters in de Wieringermeer, laat via Muriël van Nieuwenhuijzen weten blij te zijn met de actie van de provincie. Fractievoorzitter Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon juicht de beslissing ook toe. "Eerlijk gezegd had ik hier ook op gehoopt. Als raad konden we het immers niet tegenhouden." Vertraging Bügel vervolgt: "Het lag ook in de lijn der verwachting dat een dergelijke stap zou worden gezet. Dit levert voor nu vertraging op en ik ga ervan uit dat de gemeente in beroep gaat. Zo niet, dan kan het datacenter sowieso niet worden gebouwd. En anders gaat de Raad van State ernaar kijken. Dit geeft lucht en ik hoop dat zorgvuldig naar alle bezwaren wordt gekeken." Tekst gaat verder onder de video.

Provincie ligt dwars bij bouwplannen nieuw datacenter - NH Nieuws

Jack Kranenburg van bedrijventerrein Agriport, dat sinds 2016 de eigenaar van het voormalige land van melkveehouder Vijverberg is waar het datacenter van Microsoft moet komen, maakt zich niet zo'n zorgen. "Wij zijn blij dat door de gemeente voldoende is gereageerd op de zienswijze van de provincie, met uitzondering dus van het punt verkeer." Ontwerp Maar daar wordt volgens hem aan gewerkt. "Er ligt een ontwerp klaar om het huidige kruispunt van Agriport aan te passen, maar er moet nog tussen de provincie en de gemeente een besluit worden genomen over de aanleg ervan. Zolang dat niet klaar is, is er onvoldoende vertrouwen in een verkeersveilige afwikkeling. Het verkeer lijkt mij daarom niet het probleem. Ik neem aan dat de gemeente en de provincie daar wel uitkomen met elkaar." Met de actie van de provincie wordt voorlopig voorkomen dat een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. De bouw van het datacenter, een van de vijf zogeheten lopende initiatieven van de gemeente, is hiermee dus nog niet helemaal van de baan.