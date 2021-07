Provincie grijpt in: datacenter aan westkant A7 voorlopig van de baan

Een datacenter aan de westkant van de A7 in gemeente Hollands Kroon is voorlopig van de baan. De provincie heeft ingegrepen, onder meer omdat de verkeerssituatie in het gebied de extra druk niet aan zou kunnen. De gemeente kan nog wel in hoger beroep gaan.

Volgens de provincie is het bestemmingsplan in november 2020 gedeeld met de Gedeputeerde Staten, maar is daarbij niet genoeg rekening gehouden met de bezwaren die ze eerder hadden gedeeld.

De verkeersontsluiting van het datacenter zou via een kruispunt moeten lopen dat volgens de provincie niet geschikt is om meer verkeer te verwerken dan nu het geval is.

Andere bezwaren

Hoewel het verkeer het zwaarst weegt schrijft de provincie ook in het bericht aan dat er zorgen zijn over de inpassing van datacenters in het landschap, het energieverbruik en het koelwaterverbruik. Volgens de provincie schuift de gemeente deze zorgen voor zich uit.

Wel geven ze zelf aan dat het juridisch gezien niet mogelijk is hier een aanpassing van het bestemmingsplan op af te dwingen omdat de huidige plannen in principe voldoen aan de zogeheten motiveringsvereiste.

Geen datacenter?

De reactieve aanwijzing, ook wel het ingrijpen van de provincie, houdt in dat het bestemmingsplan dat is aangenomen door de gemeente Hollands Kroon, buiten werking wordt gesteld. Dat betekent dat de plannen vooralsnog gedwarsboomd zijn.

Wel heeft de gemeente de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van State.