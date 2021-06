Gemeenteraad Hollands Kroon akkoord met nieuw datacenter

Over het bestemmingsplan voor het zogenoemde 'Deelgebied B1' is veel te doen geweest. Het plan maakt het bouwen van datacenters mogelijk aan de westkant van de snelweg A7. Op het Agriport-terrein staan al datacenters van techbedrijven Microsoft en Google.

Een aantal partijen sprak eerder hun zorgen uit over de procedures die gevolgd zijn. Zo zouden de gemeenteraadsleden volgens de SP onder druk zijn gezet. Ook was de provincie niet blij dat het gemeentebestuur van Hollands Kroon hun reactie op het bestemmingsplan niet helemaal overnam.

Lange betogen

Maar lange betogen van verschillende oppositiepartijen mochten gisteravond tijdens de gemeenteraad niet meer baten, schrijft mediapartner Regio Noordkop. Een meerderheid van de raad vond uiteindelijk dat een datacenter in het gebied past.

PvdA, OHK, LADA en GroenLinks stemden tegen het bestemmingsplan. Zij wezen gisteravond op de problemen die zij zagen met de datacenters die er al staan: het verbruik van water en energie, de landelijke inpassing en het gebrek aan gebruik van restwarmte.

Omgevingsvergunning

Met het akkoord op het bestemmingsplan lijkt de komst van een datacenter naar deelgebied B1 vast te staan. De reactie vanuit de provincie moet nog komen, maar die zal alleen over ruimtelijke aspecten gaan en niet over het toestaan van datacenters in zijn geheel.

Voordat er gebouwd kan worden in het gebied naast de A7, zal een initiatiefnemer in de toekomst eerst een omgevingsvergunning moeten aanvragen, die moet dan weer getoetst worden aan het aangenomen bestemmingsplan.

Motie van wantrouwen

LADA, GroenLinks en Anders! hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouders Theo Groot en Theo Meskers, maar daar was te weinig steun voor. Naast de indieners stond alleen OHK achter de motie.

De partijen hadden de motie ingediend omdat zij vonden dat het gemeentebestuur onjuiste informatie had gegeven over de dieselvoorraad bij de datacenter op Agriport. De wethouders hebben toegegeven dat de informatie over de hoeveelheid brandstof op het terrein niet klopte en had hiervoor excuses aangeboden.

Andere partijen hadden weinig goede woorden over voor de motie. "Een motie van wantrouwen is het sterkste middel dat je kan inzetten. Dat zou alleen passen wanneer het college doelbewust informatie heeft achtergehouden. Dat is niet het geval", zei Sjaak Vriend van het CDA. Liesbeth Vlietstra van D66 noemde de motie “bijna ongepast”.