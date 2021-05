Petitie tegen uitbreiding datacenters overhandigd in Wieringerwerf

Werkgroep Data Non Grata heeft vanmiddag namens bijna 3.100 mensen aan de gemeente Hollands Kroon laten weten dat er geen datacenters meer bij moeten in de Wieringermeer. Op het bordes van de Cultuurschuur namen wethouders Theo Meskers en Theo Groot de petitie in ontvangst.

"We zijn er zo klaar mee omdat het ten koste gaat van kostbare en steeds schaarser wordende landbouwgrond. En datacenters hebben een aanzuigende werking. Wat ons betreft heeft Hollands Kroon zijn steentje wel bijgedragen nu", zegt Muriel van Nieuwenhuijzen van werkgroep Data Non Grata.

Normaal is het de taak van de burgemeester om zo'n petitie in ontvangst te nemen. Maar voor de gelegenheid kwamen de verantwoordelijk wethouders zelf. Meerdere agrariërs namen hun trekker mee en ook een aantal speelgoedtrekkers. "Dat is om te laten zien dat onze kinderen ook een toekomst willen in de Wieringermeer", zegt één van hen.

Wethouders

Volgens wethouder Groot, die na de werkgroep ook een korte speech hield is de kritiek bekend en wordt er ook geluisterd. Zo zijn de eisen voor de landschappelijke inpassing strenger geworden. "Gebouwen mogen niet meer zo dicht bij de weg komen", legt Groot uit, "Minimaal 125 meter afstand."

Volgens wethouder Theo Meskers is het goed dat er kritisch meegekeken wordt door burgers, media en raadsleden. "We zijn hier aan begonnen als economische impuls voor de regio. Om juist er voor te zorgen dat er toekomst is voor iedereen in dit gebied. De kritische geluiden vallen ook bij de gemeenteraad op de goede plek. Het wil alleen niet zeggen dat de ontwikkeling wordt stopgezet. We gaan het wel bijsturen en op zo'n manier dat iedereen aan het eind zegt 'we kunnen er mee leven dat het zo is gegaan"

Oppositie

"Ik merk wel dat er wat verandert rond de datacenters. Als er weer een publicatie was, zagen we de handtekeningen toenemen. Ook de raadsleden, zeker van de oppositie zijn kritischer geworden", zegt Muriel van Nieuwenhuijzen van werkgroep Data Non Grata. Ze is blij met de bijna 3077 ondertekenaars van de petitie. "We willen iedereen graag bedanken en we hopen dat het indruk maakt", zegt Van Nieuwenhuijzen.