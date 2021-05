Duurzaam en landschapsvriendelijk: eisen van provincie voor toekomstige datacenters

Passend in het landschap en vooral energiezuinig en liefst ook energieleverend: het zijn een paar eisen waar toekomstige datacenters aan moeten voldoen als het aan de provincie ligt. Het provinciebestuur is bezig met de Datacenter Strategie voor de komende jaren. De politieke partijen in de Provinciale Staten hebben vandaag hun wensen ingebracht voor het vormen van vestigingsvoorwaarden voor datacenters.

Eén ding staat vast voor de Statenleden: er moet een eind komen aan de verdozing van het landschap. Nieuwe datacenters moeten een betere inpassing krijgen in de omgeving en waar mogelijk, zoals in de Haarlemmermeer, zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande panden. "In Hollands Kroon is weinig sprake geweest van architectuur. We moeten eisen stellen aan het ruimtegebruik en inpassing in het landschap", opperde Gert Jan Leering van de PvdA.

Voor de provinciale politiek staat energiebesparing ook hoog op de eisenlijst. "Alle groene stroom opkopen voor een datacenter zoals in de Wieringermeer doet geen goed aan het draagvlak", vindt Michel Klein van de ChristenUnie. "Een datacenter moet ook zelf energie opwekken met zonnepanelen op het dak of met een zoutwatercentrale."

Hemelwater

Binnen de gemeente Hollands Kroon wordt al gekeken naar het gebruik van hemelwater voor de koeling van datacenters. Daarmee kan ook het watergebruik omlaag. Nu nog gebruiken de datacenters, volgens waterleidingbedrijf PWN, ruim 550.000 kubieke meter drinkwater. Bij een tekort zal het PWN altijd kiezen voor drinkwater boven het gebruik van water voor de industrie.

Nog voor de zomer moet er een voorlopige visie voor toekomstige datacenters liggen voor Noord-Holland. Gedeputeerde Ilse Zaal hoopt met de definitieve Datacenter Strategie de groenste en duurzaamste visie in handen te hebben die ook aansluit bij de plek waar nieuwe datacenters zullen komen.