Datacenters: overbodige energieslurpers of een zegen voor de Amsterdamse economie?

Raadsleden Kreuger (JA21) en Boomsma (CDA) maken zich zorgen over de enorme energiebehoefte van het toenemend aantal datacenters in Amsterdam. De raadsleden hebben uitgerekend dat er jaarlijks 17 windturbines bij moeten komen om de geplande datacenters van energie te voorzien. Ze hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over het nut en de noodzaak van de datacenters.

Volgens de raadleden is de vraag of er windturbines moeten komen in Amsterdam niet los te zien van het aantal datacenters in de stad. “Als je kijkt naar het de toegestane groei van het aantal datacenters in Amsterdam, dan betekent dat de 17 windmolens die de gemeente nu wil plaatsen geheel opgaat aan de groei van het aantal datacenters in één jaar”, aldus Diederik Boomsma.

Toch zijn de raadsleden niet principieël tegen datacenters. “Het gaat om een balans tussen lusten en lasten. We moeten per datacenter bekijken hoeveel deze oplevert voor onze economie en hoeveel windturbines hiervoor nodig zijn" , vertelt Kevin Kreuger. "Als dat niet in balans is moeten we het misschien gewoon niet doen, dan moet het datacenter gewoon ergens anders naartoe”

Verplicht Groene Stroom

Een ander heikel punt dat de raadsleden aansnijden is dat de gemeente Amsterdam de datacenters verplicht om gebruik te maken van groene stroom. “Dan heb je een situatie waarbij de belastingbetaler meebetaalt aan de gesubsidieërde stroom waarvan de multinational vervolgens van profiteert. En dan krijgt deze brave belastingbetaler ook nog eens een windmolen in de tuin. Dat is niet uit leggen”, aldus Kreuger.