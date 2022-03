Liveblog Oekraïne: stadsbeiaardier speelt volkslied, eerste vluchtelingen opgevangen

De opvang in Amsterdam was zo snel vol, dat de eerste Oekraïense vluchtelingen gisteren zijn opgevangen in Zaanstad. Het gaat om negen personen. "Er waren per direct extra plekken nodig", vertelt de woordvoerder van burgemeester Jan Hamming. Hoeveel plek er daadwerkelijk nodig is voor alle Oekraïense vluchtelingen, dat is nog onduidelijk.