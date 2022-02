LIVE NH Sport met FC Volendam - Helmond Sport en FC Emmen - Jong Ajax

Voor FC Volendam is het wel even schakelen. In plaats van de kraker van vorige week tegen de directe concurrent FC Emmen speelt de ploeg van trainer Wim Jonk nu tegen hekkensluiter Helmond Sport. Opvallend genoeg bleef de koploper eerder dit seizoen in Noord-Brabant op een gelijkspel steken .De aftra p is om 20.00 uur en Frank van der Meijden verzorgt het wedstrijdcommentaar vanuit Volendam.

Ook de beide Noord-Hollandse beloftenteams komen vanavond in actie. Jong AZ krijgt in Wijdewormer FC Eindhoven op bezoek. Jong Ajax reist af naar de Oude Meerdijk, het stadion van FC Emmen. Het team van trainer Dick Lukkien haalde negentien punten uit de laatste zeven compeitiewedstrijden. Ajacied Youri Regeer bezorgde FC Emmen begin december de laatste nederlaag. Jong Ajax won op De Toekomst met 1-0.

Afgelopen maandag maakten de Amsterdamse beloften een onverwachte uitglijder tegen laagvlieger Almere City FC (1-3). De wedstrijd ervoor, tegen Excelsior ging met liefst 6-2 verloren. Of de ploeg van trainer John Heitinga het FC Emmen lastig kan maken, hoor je van Erik-Jan Brinkman.

Vrije avond Telstar

Telstar heeft voor de tweede opeenvolgende week vrij. Het stadion van tegenstander ADO Den Haag liep flinke stormschade op en het is nu nog niet veilig genoeg om in te voetballen. Het duel is verplaatst naar maandag 21 maart.

Huldiging Irene Schouten

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Uiteraard besteden we daarin ook uitgebreid aandacht aan de koningin van de Olympische Spelen Irene Schouten. De langebaanschaatsster wordt in Wervershoof gehuldigd voor het behalen van drie gouden én een bronze medaille op de Spelen in Peking. Je presentator is Stef Swagers.