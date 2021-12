Teleurstellend gelijkspel voor FC Volendam bij laagvlieger Helmond Sport

Het is FC Volendam vanavond niet gelukt om te winnen van Helmond Sport. In Noord-Brabant liet de koploper te veel kansen onbenut: 1-1. Maandag kan nummer twee Excelsior de Noord-Hollanders tot op één punt naderen.

De wedstrijd tussen laagvlieger Helmond Sport en lijstaanvoerder FC Volendam kwam langzaam op gang. Na een kleine twintig minuten werd Martijn Kaars voor het eerst gevaarlijk. De linksbuiten kwam naar binnen en haalde uit met rechts. Zijn schot werd gestopt door Helmond-doelman Mike Havekotte.

Achterstand ongedaan gemaakt

Snel daarna had clubtopscorer Robert Mühren zijn achttiende treffer van het seizoen op zijn schoen. Op aangeven van Denso Kasius had de spits de bal voor het inschieten, maar zijn inzet ging net naast. Tegen de verhoudingen in kwam de thuisploeg na 39 minuten plots op voorsprong. Arno van Keilegom volleerde een voorzet Dean van der Sluys in de hoek: 1-0.

Het antwoord van de palingboeren liet niet lang op zich. Na een goede combinatie door het hart van de defensie zette Mühren Kaars vrij voor Havekotte. Met een diagonaal schot zorgde de vleugelaanvaller voor de gelijkmaker.

Grootste kans tegen de paal

Ook aan het begin van de tweede helft was het tempo laag in Helmond. In de laatste 25 minuten zette FC Volendam meer en meer aan op Sportpark De Braak. Dat was mede te danken aan invallers Walid Ould-Chikh en Achraf Douiri. Zij werden door trainer Wim Jonk in het veld gebracht voor Calvin Twigt en Kaars. Gaetano Oristanio kwam het meest dichtbij de winnende goal, maar de Italiaan raakte de paal.

FC Volendam kreeg van scheidsrechter Martin van den Kerkhof zes minuten blessuretijd om toch nog met de overwinning van het veld te stappen, maar de koploper van de eerste divisie kreeg het niet voor elkaar. Het gat met Excelsior is nu vier punten, maar de Rotterdammers spelen maandag nog tegen Jong AZ.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Kasius, B. Plat, Mirani, James; Oristanio (Zeefuik/81), A. Plat (Eerdhuijzen/92), Twigt (Ould-Chikh/66); Van Mieghem, Mühren, Kaars (Douiri/66)