Winnend Jong Ajax op pole-position voor periodetitel

Het ging er bij vlagen hard aan toe op een ijskoude en winderige Toekomst. Jong Ajax-doelman Jay Gorter moest in de openingsfase redding brengen op het schot van Assehnoun. In het resterende gedeelte van de eeste helft vielen weinig kansen te noteren. Het was vooral een fysieke slag op het middenveld. De enige serieuze kans voor Jong Ajax kwam uit een slim uitgespeelde corner.

Vlak na rust kreeg Rui Mendes de uitgelezen kans om Emmen op voorsprong te zetten, maar opnieuw stond Gorter in de weg. Volendammer Jari Vlak stuurde hem uitstekend weg met een steekpass tussen de verdediging. Dat leek de ploeg van trainer Dick Lukkien vertrouwen te geven, want Emmen werd een aantal keren gevaarlijk via spits Jeredy Hilterman.

Licht tegen de verhouding in kwam Jong Ajax in de 61e minuut op voorsprong. Aanvoerder Youri Regeer tikte een voorzet vanaf de rechterkant vogelvrij binnen: 1-0. Na de openingstreffer lag het initiatief weer meer bij de Amsterdammers, die gevaarlijker in de omschakeling waren.

In de slotfase hield Gorter Jong Ajax met een aantal goede ingrepen op de been. In een verhitte slotfase was het vooral tegenhouden en dat lukte. Door de overwinning is Jong Ajax nu negen wedstrijden ongeslagen en bij winst aanstaande vrijdag is de ploeg verzekerd van de tweede periode.

Opstelling Jong Ajax: Gorter, Rensch (Rasmussen/61), Llansana, Musampa, Salah-Eddine; Regeer, Taylor (Warmerdam/61), Jensen; Hansen, Ünüvar (Douglas/79), Daramy (Van Gelderen/61)